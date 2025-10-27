FOTO Naš glumac podijelio emotivan trenutak s kćeri: 'Čudo moje'

Glumac Marko Petrić podijelio je prvi video s nedavno rođenom kćeri Lily. Marko je na svojim profilima na društvenim mrežama objavom raznježio pratitelje. U objavi na Instagramu vidi se kako novopečeni otac u rukama drži bebu kojoj pjeva 'Ringišpil', poznati hit pjevača Đorđe Balaševića. U opisu uz emotivan video Petrić je kratko napisao 'Čudo moje'.

Podsjetimo, malenu Lily glumac je dobio sa svojom suprugom, plesačicom Valentinom Walme. Vijest o prinovi par je objavio za Majčin dan. Uz zaljubljene fotografije Valentina je tada napisala: ''Sretan Majčin dan svim majkama (i budućim majkama)!''. Komentare su preplavile čestitke.''Aaaaaa sve znate! Sretan Majčin dan, a i tatin dan'', ''Čestitam dragi ljudi'', ''Čestitam od srca na najljepšem daru na svijetu'', ''Presretni! Sve znate i opet čestitam od srca!'', ''Najljepša stvar!'', ''Predivni ste!'' pisali su im prijatelji.

Foto: instagram

Par se vjenčao 2023. godine, a vijest o vjenčanju otkrila je Valentina koja je na svojem Instagram profilu podijelila fotografije.

- 3. rujna 2023.. Petrići - stoji u opisu fotografija. Radi se o nizu crno-bijeli fotografija na kojima se zaljubljeni par smije i ljubi, a može se vidjeti kako je Valentina nosila bijelu haljinu dužine do koljena, a Marko je imao sako iste boje. Otkrili su i da su se vjenčali u Zagrebu, no više detalja o svom vjenčanju još nisu objavili.

Inače, par se zaručio 2022. u Splitu, a i tada su sve otkrili fotografijom na Instagramu. Valentina je tada pokazala jednostavan, ali prekrasni zaručnički prsten, a nije skrivala ni svoje oduševljenje. Više detalja nisu otkrivali.

Dugo se šuškalo o ovoj ljubavi. No, svoju ljubav dugo nisu htjeli potvrditi. Šuškanja su nastala zbog njihovih čestih druženja, ali i fotografija koje su u bliskom periodu objavljivali na društvenim mrežama, a snimljene su na istim lokacijama.

- Naravno da nas veže nešto više od prijateljstva, jer ne bi došli zajedno da nije tako - odgovorio je tada glumac kazališta Gavella na pitanje novinara te dodao da o svom privatnom životu izbjegavaju govoriti te da će se toga držati i dalje.

Osim toga, Valentina je u jednom intervjuu otkrila nekoliko detalja o njihovim pripremama za vjenčanje.

- Rekla sam hajmo mi početi to planirati, pa što se ostvari super. Bit će intimno vjenčanje jer Marko i ja zaista imamo puno prijatelja i Marko ima dosta široku obitelj pa ćemo pokušati to dvoje nekako spojiti a da ne bude baš prenapucano, kako bi se reklo - rekla je za InMagazin

Dodajmo da Walme publika, osim po sudjelovanju u showu 'Ples sa zvijezdama', gdje je i pobijedila u jednoj sezoni, pamti i po brojnim ulogama u spotovima, a mladog Gavellinog glumca šira je javnost mogla gledati i u serijama Nove TV, dok ove sada glumi i u RTL-ovoj seriji "San snova".