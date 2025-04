Tončica Čeljuska o novom poslu nakon odlaska s HRT-a: Prošla sam stotine sati obuke i praktičnih ispita

Voditeljica Tončica Čeljuska nedavno se nakon 30 godina oprostila od svog radnog mjesta i kolega na Hrvatskoj radioteleviziji. Na Prisavlju je provela tri desetljeća gradeći uspješnu karijeru, vodeći emisije poput "Dnevnika" i popularnog talk showa "U svom filmu". Sada se posvetila novom poglavlju – neurolingvističkom programiranju (NLP), gdje kao certificirani Master Coach i Master Trainer planira održavati edukacije iz osobnog razvoja i komunikacijskih vještina.

- Odlazak s HRT-a nije bio trenutačan korak – bila je to dugogodišnja priprema. Čak i dok sam vodila emisije, paralelno sam studirala NLP kod prof. dr. Nade Kaiser s Univerziteta u Stuttgartu, jedne od najvećih svjetskih stručnjaka. Prošla sam stotine sati obuke i praktičnih ispita, jer želim pružiti najkvalitetniju podršku. Restrukturiranje na HRT-u samo je ubrzalo ono što je ionako bilo neizbježno – želju da svoje znanje podijelim na drugačiji način - ispričala je Čeljuska za Story. hr svoje planove za budućnost. Ispričala je kako joj je kao certificiranom NLP Master Coach, fokus na osnaživanju timova i pojedinaca. - Želim pomoći ljudima da prevladaju osobne i životne blokade, da bolje komuniciraju, grade povjerenje i stvaraju pozitivnu radnu klimu - veli Tončica Čeljuska.

Nedavno je u objavi na Instagramu, u kojoj je pokazala kako se oprostila od kolega s HRT-a, podijelila je svoju filozofiju o tome kako korača kroz velike promjene, ne tražeći pritom tuđa dopuštenja i objasnila je zašto nije ranije objavila odluku da odlazi s HRT-a.

- Evo me u zgradi Hrvatske televizije u našem VIP salonu, tako mi to volimo reći, gdje će za pola sata doći moji dugogodišnji suradnici i prijatelji na jednu malu oproštajnu zabavicu, da ovaj dan ostavimo u lijepoj uspomeni i da se rastanemo u dobroj atmosferi. Mnogi su me ovih dana pitali zašto nisam ovu odluku objelodanila ranije nego sam zapravo posljednja i kao nešto sam skrivala. Jednostavno se radi o tome kada je neka velika odluka u pitanju, po mom mišljenju, a tako govore i coaching znanja koja imam, ne treba previše diskutirati s drugim ljudima. Treba se povući u svoju osamu, u svoj mir i treba sam sa sobom sve posložiti. Ako pitate svakoga za mišljenje, ljudi vam govore svoje opcije, svoje slike svijeta i svoje perspektive, iz svojih strahova, iz svojih nedoumica i nesigurnosti. I to vama ništa ne koristi. Vi morate imati dovoljno mira i tišine da čujete sebe, da čujete ono što je za vas najbolje i tu odluku naprosto izroditi i donijeti. I onda kad ste sigurni u tu odluku, kad je već totalno stvar završena, kad ste već povukli poteze, onda eventualno podijeliti i s drugima. Dakle, po mom mišljenju ne treba puno se konzultirati i polemizirati, nego u vlastitoj glavi razmotriti sve opcije, u vlastitoj glavi jednostavno staviti sve razloge i pro i kontra - ispričala je Čeljuska u videu koji je objavila na Instagramu.