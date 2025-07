FOTO Mate Rimac ima hobi kakav od njega nismo očekivali: 'Kriza srednjih godina jako udara'

Mate Rimac, jedan od najuspješnijih hrvatskih poduzetnika, otkrio je kojim se to hobijem bavi. Njegova zanimacija itekako je iznenadila pratitelje. Naime, Rimac se sa strane bavi vrtlarstvom, a pohvalio se kako ima i vrt u kojem sadi rajčice. ''Oduvijek sam želio uzgajati vlastite proizvode. Napravio sam svoj prvi mali podignuti vrt ovog proljeća. Smiješno: kad sada putujem, glavna briga mi je jesu li mi biljke zalivene. Kad se vratim s putovanja, prvo što napravim je da provjerim svoj vrt. Čovječe, ta kriza srednjih godina jako udara'', našalio se Rimac.

Inače, Rimac je nedavno s pratiteljima podijelio i intimnu priču o svojoj životnoj transformaciji koja je započela prije tri godine. - Prije tri godine bio sam u prilično lošem stanju. Moj se život godinama svodio samo na posao – punih 13 godina. Onda sam odlučio nešto promijeniti – počeo sam redovito vježbati i ići u planinarenje s prijateljima. Jedna od najboljih odluka koje sam donio u životu - napisao je Rimac u svojoj objavi na Instagramu.

Rezultati njegove odluke su impresivni - izgubio je 15 kilograma i značajno poboljšao svoju fizičku kondiciju. Iako priznaje da još uvijek nije u vrhunskoj formi, zadovoljan je napretkom s obzirom na početnu točku. Planinarenje mu je postalo strast koju prakticira svaki slobodni vikend, najčešće na rutama od desetak kilometara po Medvednici iznad Zagreba.

No, njegov najnoviji pothvat posebno je impresivan - s prijateljima je prepješačio cijelu Medvednicu od zapada do istoka. - Ovaj put odlučili smo proći cijelu planinu – 50 kilometara, 2.244 metra uspona, gotovo 6.000 potrošenih kalorija i više od 13 sati hodanja, plus ručak i pauze. Ovo je stvarno bilo na granici mojih mogućnosti, ali i prekrasno iskustvo - podijelio je Rimac.

Posebno je naglasio kako se ova prilika za rekreaciju i poboljšanje zdravlja nalazi "doslovno pred našim nosom", tik iznad hrvatske metropole. Svojim je primjerom želio potaknuti i druge koji možda oklijevaju s početkom bavljenja fizičkom aktivnošću. - Ako niste fizički aktivni, kao što ja nisam bio prije tri godine – potičem vas da krenete. Vrijedi svakog koraka - zaključio je poduzetnik, dodajući kako je redovita fizička aktivnost jedna od najboljih odluka koje je donio u životu.