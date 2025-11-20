FOTO Komentari ne staju! Karmela Vukov Colić objavila fotografiju na kojoj nema ni trunke šminke

Naši Portali
20.11.2025.
u 20:30

Njezina objava nije prošla nezapaženo. U samo nekoliko sati prikupila je stotine lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim, ispunjeni komplimentima i riječima podrške.

Omiljena bivša televizijska i radijska voditeljica, a danas uspješna direktorica Turističke zajednice Dugo Selo, Karmela Vukov Colić, ponovno je oduševila svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. U moru savršeno uređenih fotografija, Karmela se odlučila na potez koji slavi prirodnost i unutarnju ljepotu, objavivši crno-bijeli portret na kojem pozira bez trunke šminke, s osmijehom koji je godinama bio i ostao njezin zaštitni znak.

Fotografija, objavljena pod jednostavnim, ali snažnim opisom "No make up Thursday… #cb #blackandwhite #soul" (Četvrtak bez šminke… #crnobijelo #duša), prikazuje Karmelu u krupnom planu, s blagim, toplim osmijehom i iskrom u očima koja svjedoči o životnom zadovoljstvu. Upravo je hashtag #soul (duša) dao naslutiti da se iza ove objave krije dublja poruka o prihvaćanju sebe i pronalaženju mira u jednostavnim trenucima.

Njezina objava nije prošla nezapaženo. U samo nekoliko sati prikupila je stotine lajkova, a komentari su se nizali jedan za drugim, ispunjeni komplimentima i riječima podrške. Pratitelji su je obasuli pohvalama, ističući njezinu bezvremensku ljepotu i hrabrost da se pokaže u potpuno prirodnom izdanju. "Lijepa fotografija", "Prirodno lijepa žena", "Draga Karmela", samo su neki od komentara koji potvrđuju koliko je publika cijeni zbog njezine autentičnosti i topline.

Samo nekoliko dana prije ove objave, Karmela se vratila s poslovnog putovanja u Finsku, točnije čarobnu Laponiju, gdje je uživala u polarnoj svjetlosti i lokalnim specijalitetima. Početkom godine, njezina avanturistička duša odvela ju je sve do Južne Amerike u veljači, a u travnju je oduševila pratitelje fotografijama iz Južne Koreje, gdje je pozirala u tradicionalnoj nošnji.

No, godinu je obilježio i povratak na HRT, i to na prilično dramatičan način. Tijekom srpnja, na snimanju nove sezone popularne emisije "Planine", Karmela je doživjela nezgodu i slomila ruku. Ipak, ni tada nije izgubila svoj karakteristični smisao za humor, a njezina hrabrost i upornost inspirirale su mnoge. 

