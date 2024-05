FOTO Kolinda Grabar-Kitarović među prvima uputila značajnu poruku Lasagni: 'Hvala ti...'

Bivša predsjednica Republike Hrvatske i političarka Kolinda Grabar-Kitarović među prvima je čestitala Baby Lasagni na drugom mjestu na Euroviziji. - Hvala ti, Marko, što si ujednio Hrvatsku kako već davno nismo bili jedinstveni! Ponosna na tebe i na Hvratsku! Rasturio si - napisala je popularna Kolinda u pričama na društvenoj mreži Instagram.

Jučer, 11. svibnja uoči finalne večeri Eurovizije 2024. godine Kolinda je također Baby Lasagni pružila podršku koja je obznanila kako je glasala za Hrvatsku čak 40 puta. - Dragi Hrvati i prijatelji iz svijeta, glasajte kao ‘Rest of the World‘. Možete poslati do 20 glasova koristeći jednu kreditnu karticu. Možete koristiti koliko god kreditnih kartica imate/želite. Kreditne kartice moraju biti registrirane izvan Hrvatske. Ja sam poslala 40 glasova. Kliknite na Baby Lasagnu 20 puta po kartici - pozvala je Kolinda svoje pratitelje na Instagramu, a velike želje za pobjedu nažalost se nisu obistinile.

Kolinda je i ranije pokazala javnu podršku Baby Lasagni. "Jako sam uzbuđena što ću po prvi put nakon dugo vremena gledati Eurosong! Hrvat Marko Purišić, poznat kao Baby Lasagna, na pozornicu će nastupiti s pjesmom ‘Rim Tim Tagi Dim‘.

FOTO Napokon objavljeni rezultati glasanja publike oba polufinala. Baby Lasagna uvjerljivi pobjednik

Foto: Instagram

VEZANI ČLANCI:

- Fantastično je vidjeti tako ljubaznog, skromnog i prizemnog mladog umjetnika kako ponosno prihvaća svoju pozadinu i nasljeđe. Njegova glazba govori svima nama, bilježe životne dileme i osjećaje koji široko odjekuju, a pritom ne vrijeđaju nikoga. Okupimo se iza njega! Naprijed, Marko! Naprijed, Hrvatska! - napisala je.

VIDEO: Atmosfera na vrhuncu: Cijeli Europski trg plesao uz Baby Lasagnu