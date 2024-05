Tko je Baby Lasagna koji se proslavio preko noći? Obitelj mu je sve, a otac ga je uveo u svijet glazbe

Umaški glazbenik Marko Purišić (28) samozatajan je mladić o kojemu danas priča cijeli svijet, a on uvijek naglašava kako mu je obitelj najveća podrška. Marko ima mlađeg brata Martina, koji je također glazbenik. S druge strane, njihova majka Marija zaposlena je kao učiteljica u Osnovnoj školi Marije i Line Umag.Tata Dragan također je učitelj, a doznajemo i da su omiljeni u svojoj sredini. U Markovom Timu na Euroviziji je i njegova zaručnica Elizabeta Ružić za koju često govori kako svega ovog ne bi bilo bez nje. Elizabeta je snimila i spot za Rim Tim Tagi Dim, a par se upoznao preko Instagrama. danas su poslovno i privatno nerazdvojni.

-Moj je dosadašnji život bio pun preokreta i iznenađenja, ali bilo je i razdoblja stabilnosti. Jako mi je važno da sam imao temelj, dakle čvrsti i siguran dom i moju obitelj koja je nadvladala sve pa sam se mogao opustiti i baviti se različitim stvarima. Puno mi je značilo da imam taj čvrsti oslonac kojem se uvijek mogu vratiti. Ne mislim, naravno, na novac ili materijalne stvari nego baš na to toliko važno zajedništvo zbog koje smo se i brat i ja mogli na neki način malo testirati u glazbi i poigravati se s raznim projektima. Izgleda da se to isplatilo pa mi, kad se osvrnem na svoj dosadašnji život, prvo pada na pamet mogućnost igre, uz saznanje da imam čvrsto sidro - za časopis Ekran Večernjeg lista kazao je Marko Purišić, poznatiji svima kao Baby Lasagna, a koji je prema svemu sudeći već sad osvojio srca cijele Europe.

Hrvatski predstavnik na ovogodišnjoj Euroviziji danas, 11. svibnja nastupa među posljednjima, odnosno 23. od 25. natjecatelja na ovogodišnjoj manifestaciji. - Najdraže mi je čuti da sam nekoga kome je teško i ima puno teži život od mene usrećio, pa makar i na te tri minute koliko pjesma traje. Ali, zbog silnih obveza nisam u pravom smislu riječi stigao uživati u tom osjećaju. Nisam, dakle, dovoljno razmišljao o tome iako me jako veseli ako je pjesma djelovala na ljude onako kako kažete. Lijepo je čuti da postoje ljudi koje veseli moj uspjeh i moja pjesma. Javljaju mi se zajednice hrvatskih iseljenika iz Irske i Sjedinjenih Država, ljudi koji nisu otišli zbog toga što su mrzili domovinu nego nisu u njoj mogli riješiti neke važne egzistencijalne probleme. Kažu da im je moja pjesma pomogla, u isto vrijeme razveselila i rastužila i da su se mogli u njoj pronaći, što je za uspjeh pjesme najvažnije - priznao je Purišić koji nam je otkrio i kako uspijeva pjevati uz onako angažirane pokrete i fizički napor.

- Iskreno, nemam pojma, samo molim Boga da ću imati dovoljno daha da završim frazu. Svjestan sam da se na pozornici moram kontrolirati jer znam da ću ako podivljam i zaboravim da sam pjevač a ne gitarist, ostati bez daha - rekao je Baby Lasagna. - Uvijek smo bili katolička obitelj, ali sam se jednog trenutka od svega toga udaljio. Krenuo sam putem svjetovne zabave, ali i ubrzo shvatio da me u tome čeka samo neka ispraznost. Krenuo sam u svojevrsno obraćenje, pokušavam svaki dan napredovati u tom smislu. Nitko mi te duhovne vrijednosti nije posebno usađivao, nego sam imao pred sobom žive primjere u mojim roditeljima. Tata je, recimo, puno čitao, pa sam pomislio da bih, budući da sam na drugoj strani našao ispraznost, odlučio i ja vidjeti što to u tim knjigama piše. Osim u ocu, primjere sam imao i u nekim prijateljima i zaključio da nema smisla ići partijati kad se vrijeme može provesti sadržajnije. Drago mi je da me tako doživljavate jer mi je teško znati kako me drugi vide. Ja sam sebi samo tamo neki lik - između ostalog se prisjetio.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Čeka se veliko finale na Euroviziji!

"Rim Tim Tagi Dim" groznica preuzela je Hrvatsku, Europu i svijet, a mnoge je tome privukao i mladi pjevač koji sa svojim jednostavnim ponašanjem oduševljava te često govori i o važnosti vjere i obitelji. Naime, Markov otac Dragan, kojeg je Marko istaknuo kao osobu koja ga je uvela u glazbu, radi kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi Marije i Line u Umagu koju je i Marko pohađao, a to je prilikom govorio o svom sinu. Dragan Purišić govorio je o tome kakav je Marko bio kao mali, kako se zaljubio u glazbu i kako na njega kao Tatu Lasagnu utječe popularnost Baby Lasagne koje se stvorila skoro preko noći.

Inače, Marko Purišić i njegova djevojka Elizabeta Ružić prije dvije godine sudjelovali su i u Večernjakovu projektu Moja. hr, u kojemu se mladi ljudi trude na najljepši mogući način, u samo jednoj minuti, zanimljivim videom predstaviti ljepote svog kraja.

VIDEO: Trenutak kad je Baby Lasagna izašao na pozornicu s hrvatskom zastavom izazvao euforiju