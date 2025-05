FOTO Kći Roberta Pauletića slomila ruku u dalekoj zemlji! Svi su se zabrinuli, a evo o čemu je riječ

Kći našeg poznatog kvizaša, putopisca i novinara Roberta Pauletića, popularna influencerica Riva Pauletić prije nekoliko dana objavila je na društvene mreže fotku i informaciju kako je na putovanju u Kubi slomila podlakticu. Svoje pratitelje je tom iznenadnom objavom šokirala, no na kraju je objasnila svima kako se ne trebaju brinuti. Zanimljivo jest kako je ruku slomila u izlasku, a nakon povratka u Hrvatsku javila se svojim vjernim obožavateljima. "Ok, Lessie se vratila kući! S polomljenom rukom, a skoro i s jednim mačetom.... Ma polako, moramo krenuti ispočetka. Imam fantastičnih priča s Kube, sadržaja za podijelit, a kako bi prenijela u potpunosti moje zapisane bilješke, objavljivat ću sadržaj kao da je u real timeu. Sve što imam sad za reći je - vežite se", i time je razveselila svoje pratitelje na Instagramu.

Inače, ova 23-godišnjakinja prepoznata je po svom besprijekornom talentu za šminkanje, a svojim transformacijama je oduševljavala svoju publiku. Prošle smo godine pisali kako se ova Splićanka sa zagrebačkom adresom na društvenoj mreži Instagram objavila je niz fotografija u kojima se obračunala s hejterima. Njezin look sastojao se od male crne haljine i hejterskih komentara nalijepljenih na nju.

"Ta je bila daleko kad se pamet dijelila", "Svi gledaju kako da ne rade", "21 i već je narihtavali cvalje i nosinu", "Tata je sigurno ponosan", "Hahaha jadni roditelji", "Neka putuje brodom, bit će sigurna i u slučaju potonuća istog", samo su neki od ružnih i negativnih komentara koje su joj ostavljali hejteri, odnosno mrzitelji.

Riva se odlično snašla u ovoj ulozi i hejterima zatvorila usta, a na posljednjoj fotografiji čak im je i pokazala srednji prst. Inače, mlada Riva je iznimno talentirana djevojka koja se već godinama bavi šminkanjem, a svojevremeno se pojavljivala i u spotovima poznatih eminentnih hrvatskih izvođača kao što su Hiljson Mandela i Grše. Osim toga, i za Večernji list je Riva progovorila o svojoj najvećoj strast - putovanjima, odnosno solo putovanjima. Bira sama putovati, iako je već posjetila više od četrdesetak zemalja sa svojim ocem. Sva svoja solo putovanja financira sama.

- Tako je, upravo bih iskoristila tu riječ "birati", jer me dosta ljudi žali i misle da idem sama jer nemam s kim. Istina je upravo suprotna, ponekad pristanem ići na putovanja s najbližima, ali najviše volim solo avanture. Tajna je u tome što kada putuješ sam, oslanjaš se samo na sebe i svoju energiju, i samim time privlačiš ljude sličnije sebi. Kada si u grupi, fokusiran si na svoje prijatelje, i nema u tome ništa loše, ali ja volim upoznavati nove ljude, a iskustvo mi je pokazalo da to najbolje radim kad sam sama. Solo putovanje ima još prednosti - naučiš više vjerovati sebi i svojim instinktima, pretvori te u snalažljivu osobu s dobrim komunikacijskim vještinama i često izgubiš pojam srama. Također se bolje nosiš sa stresom, kako na putovanju, tako i u svakodnevnom životu - objasnila nam je Riva koja je nedavno posjetila Oslo.

Naime, u Oslu je izgubila dokumente te je bila u neizvjesnosti hoće li na vrijeme riješiti problem i vratiti se kući, s obzirom na to da je tada bila nedjelja. - Jao, to je bila situacija za pamćenje. Najfascinantnije od svega je bilo to što se ni u jednom trenutku nisam naživcirala. Moji prijatelji iz Hrvatske su s druge strane ekrana grizli nokte od panike. Ostala sam pribrana, tu večer otišla normalno na spavanje, i ujutro pozvala policiju. Oni su me uputili u postaju gdje sam išla fizički prijaviti nestanak svih dokumenata. Dočekao me simpatični norveški policajac, koji me smireno i profesionalno proveo kroz proces. Problem je jedino bio što je bila nedjelja, a nedjeljom hrvatska ambasada u Oslu ne radi. Nakon sto neuspjelih poziva, javili su se, objasnila sam im situaciju i rekla da imam let sutradan na koji bih voljela stići. Rekli su da ću najvjerojatnije moći proći boarding samo s papirom s policije, što je, na moju sreću, i bio slučaj. Inače treba izvaditi putni list u ambasadi. Sljedeće jutro, na dan leta, došla sam ranije na aerodrom. Bilo je riskantno jer je aerodrom udaljen od Osla skoro dva sata vožnje vlakom, a ja nisam bila sigurna hoću li uopće ući na avion. Odmah sam obavijestila aviokompaniju s kojom sam letjela o situaciji, i bez puno muke mogla sam se mirno vratiti kući - prisjetila se svestrana Pauletić.