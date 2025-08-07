FOTO Kći našeg slavnog vatrenog objavila fotku i zbunila pratitelje! Pokazala kako uživa na plaži

Popularna splitska dizajnerica i kći bivšeg vatrenog Aljoše Asanovića, Anamarija Asanović, na društvenoj mreži Instagram objavila je jednu zanimljivu fotografiju. Naime, pozirala je čučeći na morskoj stijeni, a s obzirom na to da je rukama obgrlila noge, pretpostavlja se kako mnogima nije bilo jasno je li pozirala u toplesu ili je ipak imala kupaći kostim. "Wow slika", "Predivna slika i Anamarija", pisali su joj obožavatelji ispod objave u komentarima.

Podsjetimo, u listopadu prošle godine udala se Anamarija Asanović, popularna splitska dizajnerica. Sudbonosno "da" izgovorila je tada zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću u Splitu. Za In magazin govorila o svom braku. – Stvarno sam ispunjena i to je to. Ne znam što više reći o tome. Mislim da se vidi i na meni da sam sretna i, ajmo reći, opuštenija – priznala je lijepa Splićanka koja je dodala i to da su njezini roditelji sada najbolji prijatelji s njezinim suprugom.

– Ma oni su najbolji prijatelji sada. Super se snašao i kao da je tu s nama cijeli život i nekako je sve prirodno došlo, sve se posložilo. Kako kažu, jednostavno se neke stvari koje su ti suđene poslože – otkrila je Anamarija Asanović koja iz prethodne veze ima kćerkicu.

Ako se prisjetimo, Anamarija i Ivan prije vjenčanja bili su u vezi godinu dana. Početkom prošle godine prvi je put otkrila detalje o njihovoj ljubavnoj romansi. – Ne znam, malo se sramim. Stvarno nisam navikla o tome govoriti. Sretna sam i zaljubljena. Napokon sam našla nekoga tko će rasti uz mene, nekoga tko mi baš usrećuje vrijeme – također je izjavila za In magazin, a ubrzo nakon toga u Instagram pričama je objavila i fotografiju kako pozira s Ivanom.

Inače, 11. listopada Anamarija je izgovorila sudbonosno "da" zadarskom ugostitelju Ivanu Karačiću. Bila je to vijest koja je obišla sve domaće medije. Anamarija je svadbu priredila samo mjesec dana nakon svog brata Antonija, a i poslije samo godinu dana veze. Par se vjenčao u Splitu, a doznalo se i da je među uzvanicima bila i Doris Dragović. Proslava vjenčanja održala se u restoranu Adriatic u splitskoj ACI-jevoj marini, koji svi i dalje zovu "restoran kod Graše", iako već neko vrijeme nije u vlasništvu Zorana Graše, oca popularnog splitskog glazbenika.

Anamarija je zablistala u vjenčanici A kroja s rukavima od čipke. Kosu je podigla u punđu s koje je padao prekrasan veo, a mladoženja je bio u maslinastom odijelu i bijeloj košulji. Otkako je prije sedam godina prekinula vezu s jedriličarem Marinom Siriščevićem s kojim ima kćer Zorku, dizajnerica nije u javnosti pričala o svom ljubavnom životu. Marin je bio njezina srednjoškolska ljubav, a vezu su obnovili 2015. godine i u kolovozu iste godine otkrili su kako očekuju prinovu. Kada je njihova kći napunila dvije godine, odlučili su krenuti svatko svojim putem.

Dodajmo da je dizajnerica odjeće podijelila fotografiju sa svoje djevojačke zabave na kojoj je okupila bliske prijateljice. Anamarija je organizirala svoju djevojačku zabavu samo tjedan dana nakon što se njezin brat Antonio vjenčao s Josipom Skoblar u Zadru, što znači da je obitelj Asanović prošle godine imala čak dva divna slavlja.