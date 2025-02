FOTO Josipa je u showu smršavjela 57 kilograma, a sada nitko ne može vjerovati kako izgleda

Josipa Lopac, sudionica treće sezone popularnog showa "Život na vagi", ostvarila je zapanjujuću fizičku transformaciju koja i danas, šest godina kasnije, inspirira mnoge. Njezin put od 146 kilograma do samopouzdane žene koja zrači pozitivnom energijom priča je o upornosti, promjeni životnih navika i podršci bližnjih. Josipa je u treću sezonu "Života na vagi", emitiranu 2018. godine, ušla sa 146 kilograma. Show, poznat po tome što kandidatima pruža stručnu pomoć u mršavljenju i usvajanju zdravih navika, bio je prekretnica u Josipinom životu. Tijekom boravka u showu, pod budnim okom trenera i nutricionista, Josipa je naporno radila na gubitku kilograma i izgradnji zdravijeg odnosa prema hrani i tjelovježbi.

Na kraju emisije, Josipa je imala impresivnih 89 kilograma, što je značilo gubitak od čak 57 kilograma. Ovaj izvanredan rezultat bio je dokaz njezine predanosti i truda, ali i učinkovitosti programa "Života na vagi". Međutim, pravi izazov tek je slijedio – održavanje postignute težine i nastavak zdravog života izvan kontroliranog okruženja showa. Nakon izlaska iz showa, Josipa se suočila s realnošću svakodnevnog života i izazovima održavanja novostečenih navika. U početku je pokušala s treninzima u teretani, ali je shvatila da joj taj oblik vježbanja ne odgovara u potpunosti. Ključnim za njezino daljnje mršavljenje i održavanje forme pokazalo se hodanje.

- Nakon izlaska iz showa išla sam u teretanu, ali to nije potrajalo. Uvijek mi je bilo draže da me trener ili kolege ispravljaju ako pogrešno radim neku vježbu i zato sam brzo odustala od teretane. Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene - ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. I to najradije radim sama. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi. Odem ponekad i s društvom, ali to nije moja rutina, onda je to manji intenzitet, ali svakako je dobro. Za skidanje kilograma meni je bio najbolji brzi hod. Hodanje je zakon!’, ispričala je prošle godine za RTL.hr.

Na Instagramu je jučer pokazala koliko se promijenila od sudjelovanja u showu. Fotografije je popratila pjesmom "Da to sam ja" Tanje Savić.

Podršku joj, kako sama kaže, pružaju suprug, obitelj i prijatelji, što je ključno za dugoročni uspjeh. Čak je i voditeljica Marijana Batinić, koja je i sama povezana sa showom "Život na vagi", izrazila svoje oduševljenje Josipinom transformacijom.

- Sjećate li se ove naše duhovite frajerice? Malo pomalo stigla je do svog cilja, jer odustajanje joj nikad nije bila opcija, napisala je Marijana na Instagramu.

