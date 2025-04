Shrvana Lana Klingor Mihić javila se iz bolničke sobe: 'Tu smo do daljnjeg'

Poduzetnica i bivša pjevačica Lana Klingor Mihić (44) na svom je Instagram profilu podijelila emotivnu objavu u kojoj otkriva da se nalazi u teškom razdoblju zbog zdravstvenih problema svoje najmlađe kćeri. Uz fotografiju iz bolničke sobe, Lana je napisala da su ona i njena desetogodišnja kći Mika trenutačno smještene u bolnici na neodređeno vrijeme.

Naime, Mika je prije nekoliko dana prošla hitnu operaciju zbog komplikacija s krajnicima, a iako je oporavak isprva dobro tekao, nakon izlaska iz bolnice pojavili su se novi problemi. "Baš nas je snašlo... Prokrvarila je opet, tako da smo tu do daljnjeg. Sad je sve OK", napisala je Lana uz sliku na kojoj grli svoju kćer, dodajući: "Srce mamino hrabro."

Na sljedećem storyju pohvalila se ukusnim bolničkim ručkom, a prisjetila se i velikog stresa kojeg je operacija, koja se dogodila neposredno prije Uskrsa, izazvala u obitelji. Lana je iskreno priznala koliko joj je iskustvo bilo teško i traumatično, ali i koliko je ponosna na hrabrost svoje kćeri. "Nije lako kad te zadesi nešto što se inače spominje samo kao statistika. Mika je posebno dijete i sve to podnosi nevjerojatno snažno. Ispekla sam šunku, puricu, mlince... ali sve to mi je bilo potpuno nevažno. Samo sam jurila natrag u sobu, do Mike. Pjevali smo dječje pjesme, smijali se... Moj tata je bio s nama. Jednu pjesmu nismo mogli otpjevati – bila je to mamina omiljena. Znali smo da bi nas to potpuno slomilo", otkrila je Lana.

Podsjetimo, Lana je nedavno doživjela najveći gubitak u životu - preminula joj je majka Sonja u 74. godini života. Shrvana, Lana je na društvenim mrežama podijelila emotivnu oproštajnu poruku: "Majko moja... kako da ti kažem zbogom? Neću nikada, jer znam da ćeš me voditi na mom putu i dalje, sve do dana kad se ponovo sretnemo. Nikada ti neću moći dovoljno zahvaliti za svu ljubav, za potporu, zagrljaje, utjehe, ljubav koju si mi dala. Sve što danas jesam, naučila sam od tebe i najponosnija sam što sam tvoja kći. Hodat ću ponosno kao takva, nositi te na svakom svom koraku. Uvijek si bila borac, više za druge nego za sebe, ali čak i danas si mi pokazala kako se bori... Osjetila sam danas da te moram pustiti i nikada mi ništa nije bilo teže. S tobom je otišao i dio mene, i iako kažu da se neke ljubavi ne mogu uspoređivati, šapnula sam ti ono iza čega stojim: bila si i uvijek ćeš ostati, najveća ljubav mog života. Ona koja me nikad nije napustila, nikada izdala, nikada razočarala i nikada mi bol nanijela. Od svih na svijetu, najviše si me voljela, bezuvjetno. Sad spavaj mirno, voljena moja, jedina moja. Nadam se da si pronašla mir. Do ponovnog susreta, tražit ću te u svakoj zraci sunca i svakoj pahulji snijega. Tvoja Totoš", napisala je Lana, preplavljena tugom.