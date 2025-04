Imala je 156 kg, u 'Životu na vagi' izgubila je 36 kg, a evo kako danas izgleda: Potpuno se promijenila nakon showa

Štefica Sever, sudionica šeste sezone popularnog reality showa 'Život na vagi', nastavila je svoj put transformacije i nakon završetka emisije, unatoč brojnim zdravstvenim preprekama s kojima se suočila. Prošle godine bila je na čak pet operacija, što je rezultiralo privremenim povratkom dijela izgubljene težine. Međutim, čim joj je zdravstveno stanje dopustilo, Štefica je odlučno obnovila svoj režim treninga. Danas se može pohvaliti potpuno novim izgledom i životnim stilom, što je s ponosom podijelila na svojim profilima na društvenim mrežama. "Jača nego ikad, ali i sretnija", napisala je Štefica jednom prilikom, ističući kako joj posebno zadovoljstvo pružaju aktivnosti u prirodi. Njena ustrajnost nakon sudjelovanja u showu omogućila joj je da danas živi životom o kojem je donedavno mogla samo maštati.

Ova bivša kandidatkinja je svojim šarmom osvojila naklonost publike, ali i ostalih kandidata koji su s njom bili u showu i nikada se nije sramila pokazati svoje emocije. U 'Život na vagi' je ušla sa 156 kg, a izašla je s 36 kg manje. Ipak, neke kilograme je vratila. No, za to je imala opravdan razlog. Naime, prošle je godine imala čak pet operacija zbog kojih je morala mirovati. Nedavno se nakon dva mjeseca pauze vratila treninzima i svojim pratiteljima na Instagramu opisala je kako se osjeća.

"Hoću vam samo reći da danas nakon skoro dva mjeseca idem na trening. Dala sam si konačno malo oduška i dva mjeseca nisam ništa trenirala, ali samo da se zna kod svoje trenerice. Znala sam se prošetati u planine, prošetati se navečer tako da nije da nisam baš ništa radila. Bila sam ja aktivna, ali ne na treningu i ne kod svoje drage trenerice", ispričala je u videu koji je objavila na Instagram storyju. Kasnije je otkrila kako je prošao trening. "Samo da se zna, preživjela trening", napisala je.

U razgovoru za RTL.hr, Štefica je ranije otkrila kako trenira tri do četiri puta tjedno te da joj je i dalje cilj doseći težinu ispod sto kilograma, i to do ljeta, a komentirala je i emotivni susret sa Zuzu na Plitvičkim jezerima. - Od 12.12., od posljednje operacije do danas, skinula sam ukupno 22 kilograma. Uzela sam si trenericu. Većinom idem na grupne treninge, a nekad radim individualno. Da nemam svoju trenericu mislim da bi se udebljala. Ona me doslovno tjera, zove, naganja, moram dolaziti na treninge. Nekad mi se ne da, a opet idem. Tako da, sve pohvale samo njoj. Na njezinoj upornosti, ne baš toliko na mojoj, kazala je i dodala da se cijelu prošlu godinu oporavljala od operacije.

GALERIJA Nina Martina izgubila je 40 kg u 'Životu na vagi', pogledajte kako se promijenila nakon showa

- Cijelu 2023.-u godinu trenirala sam nešto malo, usput, ništa previše. Jedno sam riješila, onda sam bila možda kojih mjesec i pol dana bez bolnice, onda sam opet išla drugo rješavati i tako se zapravo cijela 2023. okretala oko tih operacija. A da mi je sada, nakon ove zadnje operacije dobro, baš i nije. Oporavljam se zapravo i dan danas, teško mi je. Imam velikih problema s hranom i probavom. Moram paziti što jedem. Totalno sam se okrenula zdravoj prehrani iako kada sam izašla van, nisam toliko pazila koliko pazim sada, ovih posljednjih pet mjeseci. Tako da nema više onog starog. Sve se okrenulo na novo i sve se promijenilo. Više zbog zdravstvenih razloga, jer se moralo promijeniti, rekla je i dodala da je zadovoljna skinutim kilogramima. Cilj joj je da dođe ispod sto kilograma.