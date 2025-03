FOTO Jennifer Aniston viđena sa slavnim kolegom, fanovi oduševljeni: 'Podržavam cijelim svojim bićem'

Glumica Jennifer Aniston (56) i njen kolega Pedro Pascal (49) viđeni su zajedno na večeri u West Hollywoodu, što je odmah pokrenulo lavinu nagađanja o mogućoj romansi između ove dvije zvijezde. Prema izvješćima brojnih medija Aniston i Pascal proveli su tri sata na večeri u popularnom Tower Baru u Sunset Tower Hotelu. Par je stigao i otišao odvojeno, no fotografi su ih uhvatili kako razgovaraju ispred ulaza prije nego što su se razišli.

Aniston je za tu prigodu odabrala ležernu kombinaciju – plave traperice, bijelu majicu kratkih rukava i crni prsluk, dok je Pascal nosio crnu kožnu jaknu i traperice. Oboje su izgledali opušteno i nasmijano, što je dodatno potaknulo šuškanja. Društvene mreže preplavile su reakcije obožavatelja. Dok neki otvoreno navijaju za potencijalnu vezu, drugi nagađaju da se radi o poslovnom sastanku, možda vezanom uz popularnu seriju "The Morning Show" u kojoj Aniston glumi jednu od glavnih uloga.

"Jennifer Aniston i Pedro Pascal… Da, vidim viziju vrlo jasno", napisao je jedan korisnik na Twitteru. "Jennifer Aniston i Pedro Pascal na večeri!? Sanjam li!?", dodao je drugi. Treći je komentirao: "Pedro Pascal i Jennifer Aniston - ne znam što se događa, ali podržavam to cijelim svojim bićem."

Bilo je i onih koji su skeptičniji: "Pedro Pascal i Jennifer Aniston? Bilo da se radi o 'The Morning Show' ili nekom drugom projektu, vidim viziju. To je bila poslovna večera." Zanimljivo je da je ova večera uslijedila nedugo nakon što su Jennifer Aniston i njezina kolegica iz serije "The Morning Show", Reese Witherspoon, javno pozvale Pascala da im se pridruži u glumačkoj postavi.

Tijekom dodjele nagrada Critics Choice Awards, Aniston je upitala Pascala: "Želiš li biti u seriji?" Witherspoon je dodala: "Čekaj, zapravo imamo jako dobru ulogu za njega." Pascal je na to odgovorio: "Predstavite mi je sada." Na pitanje bi li uloga uključivala "bilo što romantično s bilo kime", Aniston je odgovorila: "Sa svima nama." Pascal se našalio: "Spavam sa svima u seriji. Pristajem. Čekat ću poziv svojih agenata."

Apple TV+ serija "The Morning Show", koja je obnovljena za četvrtu sezonu, bavi se dinamičnim svijetom jutarnjeg informativnog programa i izazovima s kojima se suočava njegov tim.

Ova večera dolazi u trenutku kada je bivši suprug Jennifer Aniston, Justin Theroux, nedavno oženio svoju djevojku Nicole Brydon Bloom na tajnoj ceremoniji. Aniston je navodno bila iznenađena viješću, ali je među prvima čestitala Therouxu. Sama Aniston nije bila u javnoj vezi od razvoda.Pascal, s druge strane, vrlo je tajnovit kada je riječ o njegovom privatnom životu. Iako nikada nije bio u braku, u intervjuu za Wired izrazio je svoje misli o ljubavi.