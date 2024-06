FOTO Dok svi pričaju o razvodu slavnog para, Affleckova majka grli njegovu bivšu

Jedan od najpoznatijih holivudskih parova - Ben Affleck (51) i Jennifer Lopez (54) - prolazi kroz najveću krizu nakon što su prije dvije godine razmijenili zavjete. Štoviše, priča se da su problemi toliko veliki da se popularni 'Bennifer' spremaju za razvod, a Affleck je već navodno iselio iz njihove luksuzne vile u kojoj su namjeravali graditi zajednički život. Usred ljubavne drame pojavile su se nove fotografije poznatog glumca u veoma zanimljivom društvu.

Naime, Ben je u utorak viđen kako na ulicama Los Angelesa sa svojom majkom Chris Boldt pozdravlja bivšu suprugu, Jennifer Garner (52). Kako piše Daily Mail, bivši supružnici su ispratili zajednikog sina Samuela na posljednji dan škole pred ljetne praznike. Pritom, objektiv kamere u jednom trenutku je zabilježio zanimljiv prizor Chris i bivše snahe kako se pozdravljaju uz srdačni zagrljaj, čime su još dodatno potpaljene glasine o krahu braka njezinog sina. Fotografiju možete pogledati u nastavku teksta.

Foto: Profimedia

Ben je tijekom susreta djelovao zabrinuto, a na sebi je nosio sivi džemper preko bordo majice, traperice i uobičajene Nike tenisice. Garner je pak odjenula plavu trenirku s patnentnim zatvaračem, koju je uskladila s tamnoplavim tajicama te sportskim čarapama i tenisicama.

Ben i Jennifer ostali su u dobrim odnosima otkako su se razveli 2018. godine. Iz braka imaju troje djece - najstariju kćer Violet te sinove Fina i Samuela - o kojima zajednički vode brigu. Tri godine nakon razvoda od Garner, Affleck je obnovio svoju romansu s pjevačicom i glumicom Jennifer Lopez, nakon što je par prekinuo početkom 2000-ih zbog osobnih neslaganja i pritiska javnosti.

Podsjetimo, šuškanja o neslaganju ovog slavnog para koji je mnoge iznenadio vjenčanjem 2022. godine počela su prije nekoliko mjeseci, a nakon svake nove njihove zajedničke fotografije na kojoj se može primijetiti njihov čudan odnos, pokreti i grimase, mnogi su uvjereni da tu više nema ljubavi – ili zaluđenosti, zbog koje su izrekli sudbonosno "da" prije dvije godine.

Zbog braka s Benom Affleckom ostala je i bez najbolje prijateljice, glumice Lee Remini, no prije samo nekoliko dana potvrđeno je da su se pomirile, što je dolilo još ulja na vatru i neki su to shvatili kao pravu potvrdu da je taj brak gotov. Jennifer već nekoliko godina ne uživa istu popularnost koju je imala kada je stupila na scenu kao vatrena Latinoamerikanka.

Katastrofalne kritike za njezin projekt "This Is Me... Now: A Love Story", koji je sama financirala i kojim je uz novi, istoimeni album pokušala ispričati priču o svom putu do ljubavi (s Affleckom) svjedoče o tome da ni njezini najzagriženiji fanovi nisu mogli istrpjeti toliko samoljublja u 65 minuta, koliko traje.

Uz to objavila je i dokumentarac u kojem razbarušene kose priča o tome kako je tako izgledala kad je bila djevojčica iz sirotinjskog kvarta Bronxa, a mnogim ljudima to nije dobro sjelo, jer Lopez već godinama ima milijune na bankovnom računu i smatraju da je izgubila dodir sa stvarnim svijetom, a pogotovo sa svojom prošlošću. To je sve dovelo do slabe prodaje njezina posljednjeg albuma "This is Me...Now", a sada i do otkazivanja turneje – nakon loše prodaje ulaznica. Strani mediji pišu kako je turneju otkazala u vrijeme kada su počele glasine o raspadu njezina braka s Affleckom, no rijetko tko uzima u obzir da se klima oko Lopez promijenila.

