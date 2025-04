Bio je proglašen najgorim glumcem u mnogim filmovima, a danas ne bi bio na tronu da se nije osvrtao na poraze

Među najvećim gubitnicima, vrh ljestvice u dugogodišnjoj povijesti ove nagrade čvrsto drži Sylvester Stallone, vlasnik neslavnog rekorda s najviše osvojenih Zlatnih malina, njih 12, kao i najvećim brojem nominacija, čak 30. Bio je proglašen najgorim glavnim glumcem u filmovima "Rhinestone", snimljenim sredinom 80-ih, kao i za dva nastavka filma "Rambo", četvrtim nastavkom filma "Rocky" te "Stani ili će moja mama pucati". Zlatnu malinu za najgoreg sporednog glumca dobio je za ulogu u filmu "Spy Kids 3-D: Game Over". Osim toga, filmovi u kojima je glumio dobivali su Zlatne maline za najgori scenarij i najgoreg redatelja, dok je 2000. godine bio proglašen najgorim glumcem stoljeća.

No, Sylvester Stallone danas ne bi bio na tronu, gdje i pripada, da se osvrtao na poraze. Odustajanje za njega, međutim, nikada nije bila opcija. Štoviše, njegova je životna priča jedna od najtužnijih hollywoodskih ikada ispričanih priča, no ujedno i jedna od najinspirativnijih. Put do uspjeha nekadašnjeg beskućnika, koji danas zasluženo nosi reputaciju jedne od najvećih filmskih zvijezda, raspolažući osobnim bogatstvom čija se vrijednost procjenjuje na 400 milijuna eura, bio je prepun iznimno teških i izazovnih trenutaka.

Rođen 6. srpnja 1946. u New Yorku, u siromašnoj četvrti Hell's Kitchen, bio je prvo dijete talijanskog doseljenika Franka Stallonea, koji je u Americi radio kao brijač i frizer, i Jacqueline Labofish, astrologinje i plesačice francuskih i ukrajinskih korijena. Zbog komplikacija na porođaju oštećen mu je živac pa mu je ostao djelomično paraliziran donji dio lica, uključujući dio jezika i usnica - zbog čega i danas ima karakterističan i izraz lica i način govora, lagano mumljanje. Problemi s facijalnom ekspresijom vukli su za sobom još jedan hendikep - Sylvester je imao i govornu manu, koja je naročito smetala komisijama na audicijama koje je uporno posjećivao od zapadne do istočne obale SAD-a. No, tjelesni je hendikep pred kamerama pretvorio u svoj zaštitni znak. Zapravo, ispostavit će se kasnije da je od svojih naslijeđenih nedostataka napravio kult.

Djetinjstvo su mu obilježile konstantne svađe roditelja, koje su kulminirale razvodom, a Sylvester je većinu vremena proveo na dvije adrese. Zbog svog je izgleda i teškog govora često bio na meti zlostavljača, na što nije reagirao povlačenjem, pa je zbog tučnjava i problema s ponašanjem izbačen iz čak 10 škola. Kod kuće nije nalazio na razumijevanje, upravo suprotno.

"Iz djetinjstva pamtim jedan jedini majčin poljubac. No, svojim roditeljima ništa ne zamjeram jer nisu znali i mogli bolje. Tko zna, možda ne bih dospio tu gdje jesam da je bilo drukčije. Toliko je u meni bilo gorčine, frustracija, strahova, bijesa, a sve to tjeralo me da izdržim i idem dalje kad mi je bilo najteže", izjavio je Stallone.

Između odlazaka na audicije čistio je lavlje kaveze u zoološkom vrtu, trgao karte u kinu, radio kao portir i čuvar u noćnom restoranu, no u jednoj je fazi odrastanja tri tjedna proveo spavajući kao beskućnik na njujorškom autobuskom terminalu, povremeno proseći za hranu i sanjajući filmsku karijeru. Kako bi se prehranio, pristao je glumiti u soft core pornografskom filmu "The Party at Kitty and Stud's", za što je, za dva dana snimanja, dobio 200 dolara. Taj je uradak bio namijenjen za talijansko tržište, a svjetlo dana ugledao je kada se Sly proslavio u kultnom "Rockyju". Premda u tom ostvarenju i nema toliko eksplicitnih scena, neki navode da su izbačene kako ne bi ugrozile Stalloneovu, tada tek započetu, karijeru u usponu.

"Postojale su dvije mogućnosti - ili da snimim film ili da opljačkam nekoga, jer sam doista bio na kraju", prisjetio se jednom prilikom tog bremenitog razdoblja ranih 70-ih, dok je tražio svoj put do uspjeha u New Yorku. Tada je bio u braku s fotografkinjom Sashom Czack, kojoj je u očaju ukrao i prodao nakit, potom i za samo 25 dolara prodao i voljenog psa kako bi platio račune.

"Nakon što sam snimio 'The Lords of Flatbush', odlučio sam da je vrijeme da se vratim u Kaliforniju, no ni tamo nije bilo ništa bolje. Doslovce sam morao prodati svog psa Butkusa jer nije bilo drugog načina. Da je ostao sa mnom, bio bi gladan jer nisam imao novca da mu kupim hranu. I onda sam jedne večeri otišao pogledati meč Muhammada Alija i Chucka Wepnera, a ono što sam vidio i doživio bilo je nevjerojatno", ispričao je Sylvester Stallone o prijelomnom trenutku koji će uskoro iz korijena promijeniti njegov život.

Dva tjedna kasnije, trebalo mu je samo 20 sati da napiše amaterski, neuki, ali iskren i genijalan scenarij za film "Rocky". Imao je tek 90 stranica (i na kraju je samo trećina završila u filmu), no imao ga je u svojim rukama. Nedugo nakon toga našao se na nekoj audiciji, gdje se ispostavilo da mu uloga za koju se natjecao uopće ne leži, ali je producentima usput spomenuo priču koju je napisao. Kada su je pročitali, uslijedilo je oduševljenje. Producenti su mu ponudili čak 125.000 dolara za scenarij, s tim da Stallonea, u to vrijeme nepoznato ime u Hollywoodu, nisu vidjeli u ulozi Rockyja Balboe. Rekli su mu da "izgleda i priča smiješno", a umjesto njega poželjeli su Ryana O'Neila ili Burta Reynoldsa. Premda je u to vrijeme financijski bio na rubu očaja, sa samo 106 dolara u džepu i bez psa, sve to nije ga uvjerilo da odustane od uloge.

"Bio sam svjestan toga da ću se, ako prodam scenarij i ne odigram glavnu ulogu, iz očaja baciti sa zgrade. To je bio jedan od onih trenutaka u kojem jednostavno bacite karte na stol i kažete: 'Ovo moram napraviti! Možda sam doista pogrešan odabir, možda ću sa sobom povući puno ljudi, no ja jednostavno vjerujem da ovo moram napraviti!'", otkrio je o svojim previranjima.

Nekoliko tjedana kasnije, producenti su mu ponudili 250.000 dolara za scenarij. Odbio je. Ponudili su mu 350.000 dolara - i opet je odbio. Oni su htjeli njegov film, ali i dalje nisu htjeli njega. On je rekao da tako ne može, morao je biti u tom filmu. Nakon nekog vremena, studio je pristao, dali su mu samo 35.000 dolara za scenarij i dopustili mu da glumi u svom filmu.

Budžet nije probio jer je umjesto profesionalnih glumaca angažirao obitelj i prijatelje, snimalo se malim, ručnim kamerama te je većina scena nastajala iz prve, bez mogućnosti ponavljanja, i sve je završeno u samo 28 dana. Ostalo je poznato. Film je zaradio 200 milijuna dolara, osvojio tri Oscara: za najbolji film, najbolju režiju i najbolju montažu, Stallone je, među čak devet nominacija, nominiran i za najboljeg glumca, a njegov "Rocky" je uvršten u Američki nacionalni registar filmova kao jedan od najboljih svih vremena.

S prvim novcem zarađenim još od predujma, otišao je potražiti svog psa. Tri dana stajao je pred trgovinom alkoholnih pića, čekajući čovjeka kojem ga je prodao. Kada je ovaj napokon naišao, Stallone mu je ponudio 100 dolara, no čovjek nije pristao ni za tisuću. Naposljetku ga je otkupio za čak 15 tisuća dolara, premda je psa prodao za samo 25 dolara. Ali ga je napokon dobio natrag. Butkus će se pojavljivati u filmu "Rocky" u više scena, a najpoznatija je ona gdje njih dvojica zajedno pobjeđuju uspon dug 72 stepenice ispred Muzeja umjetnosti u Philadelphiji. Na tom mjestu kasnije je podignuta bista Rockyju, kao što je i stubište nazvano "Rockyjevim".

Iskazujući dobar osjećaj za biznis, u daljnjim se projektima uglavnom javlja u trostrukoj ulozi glumca, scenarista i redatelja, gradeći tako imidž samodovoljnog umjetnika. Zaokret prema brutalnom čovjeku od akcije, do vrhunca je doveo u sljedećoj uspješnici, filmu "Rambo" snimljenim 1982. godine, u kojem Stallone tumači lik vijetnamskog veterana - borca za ideale konzervativne Amerike.

Najprije "Rocky", a potom i "Rambo", otvorili su mu sva vrata. Njegov Rambo na ekranu je ubio, prema nekim računicama, čak 279 negativaca, a sveukupno je Stallone pobio 539 ljudi u filmovima i tako prešišao Arnolda Schwarzeneggera koji je likvidirao njih "samo" 509. Drugim filmom o Johnu Rambu, "Rambo 2" iz 1985. godine, Stallone se prometnuo u najveću hollywoodsku zvijezdu akcijskih filmova, a osim publiciteta, ostvario je i zamjetnu novčanu dobit, jer je film ostvario golem uspjeh u kinima. Sljedećih godina nastavio je nizati uloge, uglavnom u žanru akcijskih filmova, najprije u trećem nastavku Ramba, a zatim u filmovima "Cobra", "Over the Top" i "Tango i Cash".

Dolaskom novog tisućljeća, ostvario je nekoliko osrednjih uloga da bi potom odlučio uskrsnuti svoje dvije najveće uloge. Prvo je 2006. godine snimio šesti nastavak sage o "Rockyju", koji je ostvario uspjeh i kod publike i kod kritike, a dvije godine kasnije snimio je četvrti dio serijala o vijetnamskom veteranu Johnu Rambu.

Godine 2010. ostvario je veliki komercijalni uspjeh akcijskim filmom "Plaćenici" u kojem je okupio ostale velike zvijezde akcijskog filma: Jasona Stathama, Dolpha Lundgrena i Jet Lija uz cameo pojavljivanje Brucea Willisa i Arnolda Schwarzeneggera. Dvije godine kasnije u kinima se pojavio nastavak "Plaćenici 2", koji je okupio većinu glumaca iz prvog filma te nova "pojačanja" Chucka Norrisa i Jean-Claudea Van Dammea.

Često je govorio kako je za uspjeh u karijeri nužna i mirna bračna luka, no počelo je s nekoliko pravih brodoloma. Od 1974. do 1985. bio je u braku sa Sashom Czack, s kojom je imao dvojicu sinova, Sagea i Seargeoha, a nakon razvoda oženio se s Brigitte Nielsen. Danska glumica i model osvojila ga je na setu filma "Kobra" kada mu je poslala golišave fotografije u hotel, no brak je potrajao samo dvije godine. Treću i još uvijek aktualnu suprugu, bivšu manekenku Jennifer Flavin, upoznao je ubrzo nakon kraha drugog braka, kada je njoj bilo 19, a njemu 41 godina, u vrijeme dok je bio na vrhuncu karijere. Susret se dogodio u jednom restoranu na Beverly Hillsu, i bio je fatalan za oboje. Usprkos javnoj prevari sa supermodelom Janice Dickinson, sve mu je oprostila i pristala se udati za njega 1996. i rodila mu tri kćeri - Sistine, Sophiju i Scarlet.

Nažalost, najstarijeg sina izgubio je 2012. godine. Naime, tada 36-godišnji Sage Stallone borio se s aterosklerozom, a preminuo je od posljedica srčanog udara. "Ni jedna bol nije jača od one kada roditelj izgubi dijete. Zato molim ljude, pokažite poštovanje u sjećanje na mog talentiranog sina. Ovaj bolni gubitak ostat će s nama do kraja naših života. Sage je bio naše prvorođeno dijete i centar našeg svemira, i ponizno vas molim da ne ometate dušu i sjećanje na mog sina", objavio je slomljeni glumac nakon vijesti o nenadoknadivom gubitku.

Sylvester i njegova prva supruga nakon razvoda sredinom 80-ih nisu ostali u dobrim odnosima, što je poremetilo i odnose oca i sina. Kada su nakon nekoliko godina zakopali ratne sjekire, počeli su skupa snimati filmove i davati intervjue. Sa sinom, koji se planirao baviti produkcijom, radio je na filmu "Rocky 5". Iako je imao zdravstvenih problema, nitko nije mogao zamisliti da se tako mladom čovjeku dogoditi ono najgore. Ova tragedija silno je potresla cijelu obitelj glumca, a bol je šest tjedana kasnije postala još veća kada je njegova polusestra umrla od raka pluća.

Stallone je u kasnijim intervjuima često govorio da još uvijek uči živjeti s boli, a čini se da je tu borbu često gubio jer su prije dvije godine svi svjetski mediji izvještavali o problemima u braku sa sadašnjom suprugom. "Naučio sam lekciju, koju sam skoro skupo platio", progovorio je Stallone o bračnoj krizi nakon što je 2022., kao grom iz vedra neba, odjeknula vijest da ga je ostavila supruga, i pritom podnijela zahtjev za razvod braka. Kako je izjavila, dugo je trpjela Stalloneovu opsjednutost s poslom, no očito joj je prekipjelo što ni nakon 25 godina braka obitelj i djecu nije stavio na prvo mjesto.

"Trebalo mi je da ponovo shvatim što je vrednije od svega, a to je moja ljubav prema obitelji. Ona mora imati prednost nad mojim poslom i to je bila lekcija koju sam teško naučio", rekao je glumac za The Sunday Times te dodao da mu je sada žao što se u nekim slučajevima fokusirao na svoju karijeru umjesto na djecu. Naposljetku, na pragu 80. godine života, Stallone je presložio svoje prioritete, ali ne pokazuje znakove posustajanja kada je riječ o ljubavi prema filmskoj umjetnosti. Baš kao što njegov filmski junak Rocky u razgovoru sa sinom kaže: "Ne radi se o tome koliko jako možeš udariti. Radi se o tome koliko jak udarac možeš podnijeti i nastaviti dalje".

