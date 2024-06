Ovo su neki razlozi zbog kojih su ljudi uvjereni da se Jennifer Lopez i Ben Affleck razvode

Strani mediji i društvene mreže su složni – Ben Affleck i Jennifer Lopez su pred razvodom. Šuškanja o neslaganju ovog slavnog para koji je mnoge iznenadio vjenčanjem 2022. godine počela su prije nekoliko mjeseci, a nakon svake nove njihove zajedničke fotografije na kojoj se može primijetiti njihov čudan odnos, pokreti i grimase, mnogi su uvjereni da tu više nema ljubavi – ili zaluđenosti, zbog koje su izrekli sudbonosno "da" prije dvije godine.

Zagriženi fanovi

Zbog braka s Benom Affleckom ostala je i bez najbolje prijateljice, glumice Lee Remini, no prije samo nekoliko dana potvrđeno je da su se pomirile, što je dolilo još ulja na vatru i neki su to shvatili kao pravu potvrdu da je taj brak gotov. Jennifer već nekoliko godina ne uživa istu popularnost koju je imala kada je stupila na scenu kao vatrena Latinoamerikanka. Na TikToku svakodnevno se može vidjeti bar jedan video u kojem ljudi koji su surađivali s njom ili su jednostavno bili u njezinoj orbiti govore kako je bila nemoguća, nepristojna i nerazumna. Konobari i konobarice kažu o da im je najveća noćna mora bila kada bi bilo najavljeno da će Lopez doći upravo u njihovu smjenu pa je tako jedna otkrila kako je pjevačica prekorila muža zato što joj je dao dobru napojnicu – pred njom. Naravno, to su samo priče s TikToka i ništa od toga ne mora biti istina te treba biti oprezan s onim što se pročita i pogleda na internetu, no kada ih ima toliko, teško ih je samo ignorirati. Katastrofalne kritike za njezin projekt "This Is Me... Now: A Love Story", koji je sama financirala i kojim je uz novi, istoimeni album pokušala ispričati priču o svom putu do ljubavi (s Affleckom) svjedoče o tome da ni njezini najzagriženiji fanovi nisu mogli istrpjeti toliko samoljublja u 65 minuta, koliko traje. Jennifer je uložila čak 20 milijuna dolara u ovaj film u kojem su, među ostalima, glumili Jane Fonda, Fat Joe, Kim Petras, Keke Palmer, Post Malone, Sofía Vergara, Ben Affleck, pa čak i astrofizičar Neil deGrasse Tyson.

VEZANI ČLANCI:

Uz to objavila je i dokumentarac u kojem razbarušene kose priča o tome kako je tako izgledala kad je bila djevojčica iz sirotinjskog kvarta Bronxa, a mnogim ljudima to nije dobro sjelo, jer Lopez već godinama ima milijune na bankovnom računu i smatraju da je izgubila dodir sa stvarnim svijetom, a pogotovo sa svojom prošlošću. To je sve dovelo do slabe prodaje njezina posljednjeg albuma "This is Me...Now", a sada i do otkazivanja turneje – nakon loše prodaje ulaznica. Strani mediji pišu kako je turneju otkazala u vrijeme kada su počele glasine o raspadu njezina braka s Affleckom, no rijetko tko uzima u obzir da se klima oko Lopez promijenila. Jednom mnogima omiljena i najljepša pjevačica ispod svojih objava na društvenim mrežama isključila je komentare, zbog poruka punih mržnje. Kritike za najnoviji film "Atlas" katastrofalne su, a samo kratko bio je na prvome mjestu na Netflixovoj "Top 10" ljestvici. Nema više zagriženih fanova koji brane ovu pjevačicu, a na njezinu stranu od poznatih prijatelja i suradnika stala je samo glumica Eiza Gonzalez.

GALERIJA Znate li tko je ovo? Bila je mnogima omiljena bucka, danas ima 55 godina i nikad nije bila mršavija

Ona je rekla da J.Lo mjesecima trpi zlostavljanje na društvenim mrežama: – Moram reći da je nivo zlostavljanja koje je ova žena doživjela u posljednjih nekoliko mjeseci zabrinjavajući i da slama srce. Kako se možete žaliti na to da je ona zločesta prema vama kad vi uživate biti tako zločesti prema nekome drugome? Ljudi su ljudi, griješe i možda im se u privatnom životu događaju neke stvari dok za javnost moraju biti savršeni. Svijet je poprilično komplicirano mjesto i najbolja stvar koju možemo učiniti jest da budemo ljubazni jedni prema drugima. Nemamo pojma što se događa u tuđim životima – napisala je Gonzalez i dodala fotografiju pjevačice.

Cijena slave

Ni Jennifer ni Ben nisu se oglasili o glasinama o razvodu. Jennifer je viđena na maturi njegove kćeri Violet, koju je dobio u braku s glumicom Jennifer Garner. Glumac i pjevačica držali su se za ruke, no ona je brzo otišla – bez njega. Za vikend su viđeni i na košarkaškoj utakmici njegova sina Samuela, a ljudi su odmah primijetili kako se čudno pozdravljaju, ljubeći se u obraze kao stari znanci. Prije toga nisu bili viđeni zajedno čak dva tjedna, a Affleck je provodio puno vremena s bivšom suprugom. Časopis Marie Claire tvrdi da je to zato što je Ben napustio njihov zajednički dom prije nekoliko tjedana i da definitivno imaju problema u braku. Ben, inače, ima problema s alkoholom te je 2020. godine ponovno posrnuo u svoju ovisnost nakon što je godinama bio trijezan. Otvoreno je govorio i o tome kako mu se često dogodi da ponovno posegne za pićem, iako se trudi biti trijezan. Hoće li ovaj par uspjeti prebroditi ovu krizu ostaje za vidjeti. Nije teško zaključiti da i jedno i drugo imaju svoje demone s kojima ne izlaze na kraj tako lako. Nije lako biti javna osoba i održavati vezu pod stalnim povećalom medija, no to je, nažalost, cijena slave.

VIDEO Sjećate li se RTL-ova voditelja Marka Lušića? Više nije dio medijskog svijeta i iznenadit ćete se čime se sad bavi