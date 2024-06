Baby Lasagna pokazao kako se sprema za utakmicu, pa uputio poruku podrške vatrenima

Naš ovogodišnji predstavnik na Euroviziji, Baby Lasagna, pravog imena Marko Purišić, uoči prvog nastupa hrvatske nogometne reprezentacije na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj oglasio se na Facebooku. Marko je pokazao ako se on spreman za navijanje i pozirao u dresu kojeg e dobio do HNS-a. Uz fotku Baby Lasagna je uputio i poruku. "Danas igra Hrvatska! Poželimo sreću našim nogometašima za ostvarenje još jednog dobrog rezultata na ovogodišnjem Europskom prvenstvu u Njemačkoj!", napisao je u objavi.

Marko je poruku podrške uputio i prije nekoliko dana. "Pozdrav ljudi, pozdrav vatreni. Samo da uzmem trenutak da vam poželim sreću. Donesite to zlato doma. Ja nisam uspio, ali vi sigurno hoćete", rekao je pjevač za RTL Danas tada.

Podsjetimo, prije Eurovizije Lasagna je od HNS-a dobio dres hrvatske nogometne reprezentacije sa svojim imenom i brojem 1. Odmah ga je obukao pa pokazao i nogometne vještine.

Inače, Marko je izuzetno aktivan na društvenim mrežama, a prije nekoliko dana javio se i nasmijao pratitelje. Marko je podijelio prepisku sa zaručnicom Elizabetom Ružić. – Kad imaš intervju, a Elizabeta nije doma – napisao je pa pokazao njezinu poruku: – Please, obuci nešto lijepo. Na to joj je Marko uzvratio s emojima smješka. U svojim intervjuima Baby Lasagna često ističe kako je Elizabeta zaslužna za njegov modni stil te najčešće uz njezinu pomoć bira odjeću za nastupe i događanja na kojima se pojavljuje.

Marku je najveća podrška, osim obitelji i roditelja, 27-godišnja zaručnica Elizabeta Ružić. Naime, Elizabeta i Marko dokaz su da iza svakog uspješnog muškarca uvijek stoji uspješna žena. Ružić je izrazito talentirana mlada umjetnica koja se bavi videoprodukcijom i art fotografijom, a upravo je ona osmislila spot za "Rim Tim Tagi Dim" koji je zasjeo na vrh liste najgledanijih glazbenih videa u Hrvatskoj i šire. Njihova ljubavna priča definitivno je suvremena bajka.

GALERIJA Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca

– Marko i ja se znamo više od tri godine. Upoznali smo se na Instagramu. On je svirao u bendu, ja sam znala za taj bend. Vidjela sam sliku i pomislila: "Vidi, koji zgodan lik." Odlučila sam ga dodati na Instagramu i on je mene zapratio nazad. I onda mi se javio. Love Story 21. stoljeća – ispričala je jednom prilikom, a Marko se osvrnuo na njihov prvi ljubavni susret.

VIDEO Maja Šupu koncert zapalila svojom modnom kombinacijom