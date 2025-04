Kardinal Josip Bozanić: 'Novi papa je već izabran'. Komentirao i Thompsonov koncert

Hrvatski kardinal i nadbiskup Josip Bozanić razgovarao je uoči svojeg puta u Rim s reporterkom RTL-a Danas Ružicom Đukić, o pripremama za svoju treću konklavu na kojoj će birati novog papu. Razgovarali su i o smrti pape Franje, o proceduri izbora novog pape te o situaciji u Hrvatskoj. Cjeloviti razgovor pronađite na poveznici.

Kardinal Bozanić ispričao je kako je primio vijest o smrti pape Franje. - Imao sam prilike kao i drugi pratiti pojavu pape na Trgu svetog Petra na Uskrs. Dok sam ga gledao, bio sam zadovoljan da je nazočan, ali sam osjetio da je to učinio zbog velike želje. Jer se htio pojaviti i doći svom narodu, ali nije mu bilo lako. Kao da je to bio svojevrsni oproštaj. Jer, kad gledamo unatrag, on se tu došao oprostiti. Tog sam jutra bio na misi u devet sati. Nisam imao telefon kod sebe. Kad sam završio misu, dolazim u sobu i vidim pozive. Tu sam dobio obavijest o smrti. Svaka smrt iznenadi, čovjek se nije nadao da će to biti tako brzo - kazao je za RTL Danas.

Bozanić je pojasnio kako izgleda izbor novog pape. Istaknuo je da to nije samo ljudski čin, već i duhovni, jer kardinali, kroz molitvu i razmatranje traže onoga kojeg je Duh Sveti već izabrao. Na pitanje o tome tko će presuditi u tom izboru, Bozanić je jasno rekao da je novi papa već izabran od Duha Svetoga, a kardinali imaju zadatak pronaći ga. Na pitanje kako se osjećao prošloga puta kada se birao papa odgovorio je da je osjećaj vrlo poseban.

Kardinal se osvrnuo i na situaciju u Hrvatskoj, poziciju Crkve i društvo, ističući da je ohrabrujuće što mnogi mladi dolaze na Svetu ispovijed. U kontekstu mladih, novinarka Đukić osvrnula se na koncert Marka Perkovića Thompsona, gdje će gomila njih biti 5. srpnja, te upitala kardinala Bozanića je li ga to iznenadilo.

- I to je znak. Moramo otvorenim očima to čitati. Ljudi nešto traže i mladi su oni koji bolje od nas starijih osjećaju ono što dolazi. Osjećaju budućnost - kazao je. Na pitanje hoće li ići na koncert, Bozanić je odgovorio da o tome još nije razmišljao jer ima mnoge druge zadatke prije tog datuma.

Na kraju, komentirao je jučerašnji susret premijera i predsjednika kada su se rukovali i razgovarali. Pozdravio je takvo ponašanje. - Potreban je dijalog. Svi problemi koji su prisutni, ujedno su i znakovi života. Život nije oslobođen od problema i izazova, ali, probleme treba rješavati u dijalogu. Uvijek sam podržavao, poticao i radovao se dijalogu jer nakon razgovora se otvore nove mogućnosti. Uvijek je to dobro i želim upravo da oni koji su odgovorni, da odgovorno između sebe razgovaraju i da rješavaju stvari i probleme koje život donosi.

