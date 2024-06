Ovo su supruge i partnerice naših reprezentativaca: Predivne dame najvjernija su im podrška s tribina

Europsko nogometno prvenstvo ove se godine održava u Njemačkoj, a popis naših reprezentativaca odavno je poznat. Dalićeve uzdanice ove godine sastoje se od kombinacije iskustva i mladosti, a o njihovim karijernim putevima znamo sve. Ono o čemu imamo malo manje pojma su privatni životi, a njihove bolje polovice često viđamo na tribinama. Evo tko su partnerice, djevojke i supruge naših nogometaša, popularno zvane wagsice te čime se bave.

Jedna od najtajanstvenijih supruga nogometaša zasigurno je Vanja Modrić, supruga kapetana hrvatske reprezentacije Luke Modrića. Par se upoznao sasvim slučajno kada je Vanja 2004. morala službeno nazvati Luku, a kratki poziv pretvorio se u trosatni razgovor i lijepu ljubavnu priču. Iako je Luka od Vanje mlađi tri godine, osvojio ju je odmah svojom skromnošću i ljubavi prema karijeri nogometaša. Nakon pića u jednom kvartovskom kafiću na zagrebačkim Ravnicama, par je započeo vezu, koju je 2010. i ozakonio na intimnom vjenčanju, a veliko slavlje i crkveno vjenčanje priredili su godinu dana nakon toga. Vanja se brine i o suprugovoj karijeri, a poznato je da je njezina riječ zadnja kada je riječ o Lukinim profesionalnim odlukama. Zanimljivo je i da Vanja snima i arhivira sve Lukine utakmice, koje potom zajedno analiziraju.

Helena Livaković, hrvatska Meghan Markle, kako su je prozvali mediji, supruga je vratara Dominika Livakovića. Par se upoznao preko zajedničkih prijatelja, a njihova ljubavna priča započela je prijateljstvom. Kliknuli su odmah, no nije to bila ljubav na prvi pogled, a prvi korak napravio je Dominik. Vjenčali su se u Zadru, a početkom godine dobili su i sina kojem su dali ime Joakim. Oboje su samozatajni, a atraktivnu brinetu Dominik je očarao duhovitošću, pogotovo zato što na prvu ne govori puno. Helena od 2020. godine ima diplomu u rukama, a diplomirala je na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.

Ivan Perišić i njegova supruga Josipa jedan su od najtajnovitijih parova u Hrvatskoj, a njihova ljubav počela je još u srednjoškolskim danima. Iako Perišićeva supruga izbjegava javnost i rijetko se zajedno pojavljuju na društvenim događanjima, lijepa Josipa često objavljuje njihove zajedničke fotografije na društvenim mrežama. Par se crkveno vjenčao 2020. na tajnoj ceremoniji na otoku Šolti u krugu najuže obitelji. Za tu prigodu lijepa Josipa nosila je vjenčanicu s potpisom legendarne britanske dizajnerice Vivienne Westwood, koju je nosila i na njihovu svjetovnom obredu 2012. godine. Par zajedno ima troje djece.

Jedna od najpoznatijih, ali i najljepših supruga nogometaša svakako je zanosna Izabel Kovačić, a njihova ljubavna priča nalikuje na scenarij romantične serije. Mateo Kovačić i Izabel upoznali su se u župnoj crkvi u Sesvetskim Selima gdje on bio ministrant, a Izabel je pjevala u crkvenom zboru. Nakon što je postala gospođa Kovačić, Izabel je pod još većim povećalom javnosti, no bez obzira na to, ostala je jednostavna i samozatajna, no obožavatelji na društvenim mrežama uvijek su oduševljeni njezinim objavama, naročito modnim kombinacijama. Par se vjenčao 2017. u Sesvetama, a na proslavi bile su i mnoge zvijezde madridskog Reala u kojem je Mateo tada igrao. Osim što je jedna od najljepših, Izabel je i jedna od najbolje odjevenih Hrvatica, zahvaljujući besprijekornom stilu koji je spoj elegancije i casual odjeće, a na prvu će vas sigurno očarati i njezina kosa – savršeni plavi uvojci, zbog kojih su je britanski mediji prozvali i hrvatskom Shakirom. Lijepa Izabel osim što vjerno bodri Matea, gradi i uspješnu karijeru, a par ima sinčića Ivana. Osim toga, Izabel je uoči Eura otkrila kako je trudna te da očekuju drugo dijete.

Izabel je sa sestrom Ivanom Čirjak pokrenula 2015. brend Lunilou koji je u međuvremenu postao sinonim za kvalitetnu organsku odjeću s hrvatskim potpisom, posebice za djecu.

Još jedna samozatajna wagsica je i supruga Marcela Brozovića, koja se također skriva od javnosti, a poneki privatni trenutak objavi na društvenim mrežama. Silvija je studirala biologiju na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a Marcelo je odmah pao na njezine čari. Nakon četiri godine veze, vjenčali su se na privatnoj ceremoniji kod matičara u Velikoj Gorici, a Silvija svog supruga vjerno bodri na tribinama.

Andrej Kramarić i njegova supruga Mia u bračnu luku uplovili su u ožujku 2021., a nedugo nakon toga su postali i roditelji. Par se upoznao u jednom zagrebačkom kvartu. Njihova ljubavna priča počela je 2017. godine, a danas imaju dvoje djece.

Iva Šarić, diplomirana ekonomistica, bivša manekenka i voditeljica HRT-a, svoga odabranika Brunu Petkovića upoznala je kada joj je 2019. godine nogometaš dao ekskluzivni intervju za emisiju Klub 7. Bruno ju je već tada očarao iskrenošću i duhovitošću, a nakon godinu dana veze postali su roditelji sinčića Adriana.

Ivana Vida supruga je Domagoja Vide, a ta bivša kraljica Hrvatske upoznala je svog supruga u noćnom klubu. Nakon četiri godine veze, ljubav su 2017. godine okrunili brakom. Prije nego što je upoznala supruga, Ivana je gradila manekensku karijeru, bila je prva pratilja Miss Dalmacije te je studirala ekonomiju, a 2015. godine postala je i kraljica Hrvatske. Par zajedno ima dvoje djece.

Lana Juranović supruga je desnog braniča Josipa Juranovića, a sudbonosno 'da' pred matičarem je par izgovorio prošle godine. Ove pak godine organizirali su slavlje i vjenčanje u crkvi, a zbog toga je Juranović izostao nekoliko dana s priprema. Lijepa Riječanka i naš reprezentativac zaručili su se 2022. godine, a uz zaruke tada su slavili i Laninu diplomu. Naime, Lana je završila prvostupanjski studij na Kemijsko - tehnološkom fakultetu, smjer Prehrambena tehnologija, a kako su tada još na snazi bile epidemiološke mjere zbog situacije s koronom, svečana promocija diploma održana je kasnije, kazao je tada vatreni.

Upoznali su se prije četiri godine u Splitu, dok je Juranović nastupao za Hajduk. Lana je bila na fakultetu, a vrlo brzo su počeli i zajedno živjeti.

Tu je i supruga vratara Ivice Ivušića, samozatajna Sara o kojoj ne znamo mnogo. Samozatajna Sara ima zaključane profile na društvenim mrežama, no suprug povremeno objavljuje njihove zajedničke fotografije. Zajedno imaju i sina Lovru. Poznato je i da se Sara bavi modelingom te da je, između ostalog, radila i za brend Lunilu, čija je vlasnica Izabel Kovačić. O Sari je tijekom Svjetskog prvenstva u Katru pisao i britanski The Sun, a tada su je uvrstili među najljepše hrvatske wagsice.

Svoju djevojku nedavno je predstavio i Borna Sosa. Naime, on je u vezi sa samozatajnom arhitekticom Ivonom Šimunović, a vezu je potvrdio objavom na Instagramu. "Ona je iz Zagreba, ali rodom iz Dubrovnika. Starija je od mene četiri godine... Funkcioniramo super. Posebno mi se sviđa kod nje - samostalnost. Tako je odgojena. Jednostavno smo kliknuli“, otkrio je Borna o svojoj dragoj.

Luka Ivanušec u vezi je s Tiom Vugrinec, kćeri nekadašnjeg nogometnog reprezentativca Davora Vugrineca. Njih dvoje upoznali su se u rodnom Varaždinu, a zajedno vole putovati. Tia je završila pravni fakultet, a slovi kao vesela i zabavna osoba.

Samozatajna je i supruga Marija Pašalića. Naime, Mario i Marija vjenčali su 2019. Godine nakon dugogodišnje veze, a zajedno imaju sina. Nogometaš na društvenim mrežama rado dijeli obiteljske fotografije, no o njegovoj se supruzi u javnosti malo zna.

Ante Budimir u braku je sa suprugom Monikom, a njih dvoje prilično su samozatajni. Budimir je sa suprugom Monikom u braku od 2019. godine. Monika je rođena u Vukovaru, a par se upoznao u Velikoj Gorici, što je Ante jednom prilikom otkrio. Zajedno imaju tri sina.

Još jedna samozatajna wagsica je i Ana Vlašić, supruga Nikole Vlašića s kojom ima dvoje djece. Vlašići nikada nisu tajili svoju vezu, ali Nikola nije htio govoriti o svom privatnom životu, pa se tako ne zna više detalja o njegovoj supruzi, osim da je završila fakultet, nakon čega se pridružila svom Nikoli u Moskvi.