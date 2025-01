FOTO Bivši suprug Doris Pinčić uživa u društvu misteriozne djevojke, a svi se pitaju tko je ona

Hrvatski glazbenik Boris Rogoznica ovih dana boravi na sunčanom Zanzibaru, gdje uživa u rajskim prizorima. Na svom Instagram profilu podijelio je mnoštvo fotografija i videa koji dočaravaju posebno iskustvo ovog egzotičnog otoka. "Zanzibarski psi često mi se pridruže u ranojutarnjem trčanju po pješčanoj obali," napisao je Boris uz fotografiju s plaže, opisujući spokojnu atmosferu u kojoj trenutno boravi. Dodao je i zanimljiv detalj o lokalnim mačkama koje su nezaobilazni dio svakog domaćinstva na otoku.

"U restoranima, barovima, pa čak i u smještaju – slobodno dolaze do vas i pokušavaju 'ukrasti' zalogaj. Najupornije se popnu na stol i krenu prema tanjuru, što ja, naravno, ne odobravam, pa ih nježno sklonim na pod. Mislim da im tu nije mjesto, ali eto, istrpjet ću ih dok uživam u ovom raju na zemlji," napisao je. Posebnu pažnju izazvala je fotografija na kojoj Boris pozira u društvu misteriozne djevojke, dodatno intrigirajući svoje pratitelje. Otkrio je i zanimljivu pozadinsku priču o tome kako je došlo do ovog putovanja na drugi kraj svijeta.

"Prije godinu dana zapisivao sam svoje novogodišnje ciljeve, želeći usmjeriti energiju u ostvarenje svojih želja. Na samom vrhu tog popisa bila je moja, činilo se, utopijska želja – da putujem svijetom, stječem nezaboravna iskustva, širim radost, pjevam, sviram i budem plaćen za to! I tako, taman kad sam zaboravio na tu želju, stigla mi je potpuno neočekivana poslovna ponuda," podijelio je Boris.

Ponuda je stigla od jedne turističke agencije koja ga je pozvala da nastupa za goste u njihovom resortu na Zanzibaru. "Kad sam otvorio bilježnicu i ponovno pogledao popis želja, znao sam da je to prilika koju moram prihvatiti. Nisam netko tko puno razmišlja ili se boji nepoznatog. Jednostavno sam rekao: 'To je to!' Iz zime sam otišao u ljeto, iz magle na pješčane plaže, iz betonske džungle u raj pod palmama," napisao je oduševljeno. Boris je s pratiteljima podijelio kako uživa u glazbenim nastupima za domaće goste i istraživanju ljepota Zanzibara, a istovremeno živi svoj san.

Podsjetimo, Boris Rogoznica poznat je i po svojim privatnim izazovima, uključujući brak s popularnom voditeljicom i glumicom Doris Pinčić Guberović. Par se vjenčao 2013. godine, a tijekom braka dobili su dvoje djece, sina Donata i kćer Gitu. Naizgled idiličan brak završio je 2020. godine razvodom koji je izazvao veliku pažnju javnosti. Iako su razišli svoje puteve, Boris i Doris nastavljaju zajednički odgajati svoju djecu, uvijek stavljajući njihov interes na prvo mjesto.

