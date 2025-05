FOTO Bivša velika zvijezda nakon razvoda dva puta je bankrotirala i počela se drogirati, evo kako sada izgleda

Kerry Katona, bivša zvijezda Atomic Kittena, imala je život pun preokreta. Nakon slave, uslijedili su teški dani: tri propala braka, borba s ovisnošću o kokainu i dva bankrota – 2008., kada je izgubila kuću vrijednu više od milijun funti, te ponovno 2018. Krah prvog braka s Brianom McFaddenom bio je okidač. - Razvod braka je veliki gubitak. Zbog kraha svog prvog braka počela sam se drogirati - priznala je Kerry. Izborila se s ovisnošću, no zbog oštećenja kokainom, nedavno joj je rekonstruiran nos ugradnjom dijela rebra.

Financijski problemi bili su takvi da je džuboks od McFaddena (vrijedan oko 18.800 eura) prodala za samo otprilike 2.240 eura radi stanarine. Spas je 2020. našla na platformi OnlyFans; ekskluzivnim fotografijama navodno je zaradila milijun funti, opet postavši milijunašica. - Otišla sam u stečaj, postala milijunašica, pa opet u stečaj i opet milijunašica. Tko to radi? To je do OnlyFansa! Bila sam na rubu trećeg bankrota tijekom prvog lockdowna - izjavila je.

Nedavno je opet u centru pažnje zbog transformacije; izgubila je 19 kg. - Sada sam mršavija nego što sam bila u Atomic Kittenu. Fizički, ovo je najbolja forma u kojoj sam ikad bila - ponosno ističe 44-godišnjakinja, pripisujući to i razlazu te radu na predstavama. Zanimljivo je njezino zapažanje: - Primijetila sam da se to događa kad sam slobodna – čini mi se da svaki put smršavim, a onda vratim kile kad sam s nekim - rekla je. Novi izgled, s korigiranim nosom (operacija u klinici Pall Mall), plijeni pažnju, kao na odmoru u Tajlandu.

Kerry je majka petero djece iz tri braka: s Brianom McFaddenom ima kćeri Molly i Lilly-Sue, s Markom Croftom kćer Heidi i sina Maxwella, te s Georgeom Kayjem, kojeg je optužila za zlostavljanje, kćer Dylan-Jorge. Iako su zaruke s Ryanom Mahoneyjem propale, ne gubi optimizam. Šali se: "Polovicu vremena moram guglati svoje bivše, jer se ne mogu sjetiti s kim sam sve bila u braku. Djeci je to urnebesno smiješno." Njezina priča ostaje primjer otpornosti i dokaz da nikad nije kasno za novi početak i borbu za vlastitu sreću.

