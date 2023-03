Sin bivšeg ministra kreće u poduzetničke vode i otkriva što misli o tituli jednog od najzgodnijih Hrvata

Plivač Nikola Miljenić (24) krajem siječnja ove godine na mitingu u Luksemburgu osvojio je brončanu medalju na 50 metara dupinovim načinom i postigao je tada i novi osobni rekord - 23.94. Sin bivšeg ministra a danas predstojnika Ureda predsjednika RH Orsata Miljenića ovim je uspjehom ostvario B normu za Svjetsko prvenstvo koje će se u srpnju održati u japanskom gradu Fukuoki.

Nakon ovog natjecanja rekao je kako je iznimno zadovoljan postignutim rezultatom i dodao je kako nije očekivao najbolje vrijeme jer je ovo bilo prvo natjecanje sezone i nije bio sasvim spreman jer je početkom godine imao i virozu. Nikola je i student prava, a otkrio je kako se sada upušta i u poduzetničke vode.

- Počinjem novi projekt, a riječ je o stvaranju osobnog brenda Nikola Miljenić Academy. Ideja mi je proširiti svoju sportsku karijeru kroz poduzetništvo, jer što je danas sport bez biznisa - otkrio je Nikola u intervju za Story. Često se za Nikolu kaže da je jedan od najzgodnijih Hrvata, a on kaže kako nikada o sebi nije razmišljao na taj način, niti je to čuo ikad osim u medijima. Njegov brat Lovro se bavi manekenstvom, a Nikola ne odbacuje mogućnost da se jednom okuša u tim vodama. - Lovro mi je savjetovao da probam. Mislim da bi moglo biti zanimljivo - rekao je.

Prije godinu dana Lovro je u intervju za RTL ispričao kako je otkrio ljubav prema plivanju. – Moj stric je bio plivač. Bila mi je i nona plivačica, pa su mene bacili u plivanje. Na početku nisam volio, a onda sam upoznao dobru ekipu i onda sam zapravo zbog ekipe ostao - rekao je tada.

Upitan je i smeta li mu što ga mediji predstavljali kao sina bivšeg ministar pravosuđa. – Ne smeta me, ali na neki način htio bih da me već krenu predstavljati s mojim imenom, jer mi u plivanju on nije mogao pomoći. To sam ja protiv sekundi, tako da sve što sam postigao sam postigao za sebe. Znam da se to ne može izbjeći – zaključio je.

