Evo o čemu govori pjesma 'Malena' kojom je Thompsonova supruga uputila poruku Remi iz Elementala

Mirela Priselac Remi iz grupe Elemental reagirala je nakon što je objavljeno da je pjesma Marka Perkovića Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" ušla u top 20 za nagradu Porin u kategoriji Pjesma godine. Izjavila je kako očekuje reakciju odbora Porina te je najavila bojkot glasanja, pozivajući i druge kolege da učine isto ako se popis nominiranih ne revidira, naglašavajući kako glazba nije samo skup nota, već i odraz osobnosti i djela onih koji je stvaraju.

Na ovu izjavu odgovorila je Sandra Perković, supruga Marka Perkovića, objavom na Facebooku u kojoj je citirala stihove pjesme "Malena" grupe Elemental, sugerirajući da su Remine kritike neutemeljene i nepotrebne. Uz objavu je priložila i fotografiju s Porinom, prisjećajući se da je Thompson prvi Porin osvojio za pjesmu "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova", koju je napisao za nju. - Neka pati koga smeta!! Šalim se da je prvi Porin kojeg je Marko dobio za "Samo je ljubav tajna dvaju svjetova" - moj. Jer ga je dobio za pjesmu koju je meni napisao. A ovaj drugi, neka bude njegov! A za gđu Remi imam samo jedno pitanje ( da joj odgovorim njezinim stihovima): “ Malena, iz kojeg si ti svemira? i zašto te sve nervira? Sva si puna nemira. Malena, iz kojeg si ti svemira?...” - napisala je Sandra Perković na Facebooku i objavila fotografiju na kojoj drži Porin.

Gospođa Sandra u svom Facebook statusu spomenula je stihove pjesme Malena iz 2010. godine, grupe Elemental, a glasi ovako:

Zatvorila si se u sobu, zaključala vrata

Sama protiv svijeta, kao ptica bez jata

Sa tugom ko Werther, zbunjena od života

Tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota

Sjedim pokraj tebe pa ti brišem suze

Ramena ti se tresu dok minute sporo puze

Digni glavu, srećo, znaš li koliko vrijediš?

Snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi

Ne brini se ništa, sve će doći na svoje

Oni što te danas gaze, sutra te se boje

Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe

Malena, gledam te, a vidim sebe

I to što te muči nije vrijedno pažnje

Upoznati ćeš ljude, iskrene i lažne

Al' vjeruj u sebe i slijedi taj put koji vodi to do sna

Malena, ista si ja

Malena, iz kojeg si ti svemira

I zašto te sve nervira?

Sva si puna nemira

Malena, iz kojeg si ti svemira?

Ne daj da te nervira

To te život trenira

Svoje tajne bi skrila da ih nitko ne dira

Samoća je sigurnost, u njoj tražiš malo mira

A slobodu sanjaš jer je daleka ko svemir

Duboko, duboko uvuko se nemir

I kad misliš da pucaš i kad biježiš daleko

I kad mrziš svakog ko je ikada reko

Da je sve to igra, obriši suze

Ne daj da itko dostojanstvo ti uzme

U tebi ima snage, makar sumnjaš kad padaš

I doći će jednom sve čemu se nadaš

Što želiš je sreća, a pred njom si slijepa

Kad nisi za sebe, za koga si lijepa

I to što te boli, zaliječit će vrijeme

Onaj ko te voli pojavit će se iz sjene

Uzmi lijepu riječ ka srcu, al istrpi udarac

To što ružne riječi slome, zaliječit će poljubac

Malena, iz kojeg si ti svemira

I zašto te sve nervira?

Sva si puna nemira

Malena, iz kojeg si ti svemira?

Ne daj da te nervira

To te život trenira

Malena, iz kojeg si ti svemira

I zašto te sve nervira?

Sva si puna nemira

Malena, iz kojeg si ti svemira?

Ne daj da te nervira

To te život trenira

To te život trenira

U međuvremenu, pjesma "Ako ne znaš što je bilo" postala je neslužbena himna hrvatskih rukometnih reprezentativaca, koji su je željeli čuti uživo na dočeku na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje im je ta želja i ispunjena. Nakon Remine najave bojkota, Radio NU iz Imotskog odlučio je prestati emitirati glazbu grupe Elemental, navodeći da zagovaraju glazbenu slobodu izbora i da publika treba imati pravo birati glazbu bez ideoloških podjela i cenzure. Ova odluka izazvala je dodatne reakcije u javnosti, podcrtavajući već postojeće podjele unutar domaće glazbene scene.

VIDEO Thompsonova supruga odgovorila Remi iz Elementala koristeći njezine stihove: 'Malena, iz kojeg si ti svemira?'