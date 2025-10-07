Estrada je shrvana Halidovim odlaskom: Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same!

Legendarni glazbenik Halid Bešlić preminuo je danas u 72. godini. Ova vijest potresla je glazbenu i estradnu scenu koja se oprašta na društvenim mrežama od preminulog pjevača koji je iza sebe ostavio bogatu glazbenu ostavštinu. - Ode NAŠ Halid. Tko će sad tu prazninu da popuni svojom posebnošću , iskrenošću i dobrim duhom ljudskosti koju si živio svakim dahom… Bosanski KRALJU kojeg svi svojatamo i nazivamo NAŠIM! Tvoje spomenik je duboko ugraviran u NAŠA srca, kroz sve ono što sa tobom i tvojim pjesmama smo doživjeli. Svaka tvoja nota ljudskosti će odzvanjati jedinstvenim glasom u ovim uplakanim srcima zauvijek! Dok dišem ja ću te spominjati cijelim svojim bićem i moliti Gospodara da te nagradi svakim dobrom što si i zaslužio. Porodici Bešlić, mojom familiji, neka Bog podari zdrav razum u ovim teškim trenutcima. Volim vas, Vaš Enis - napisao je na Instagramu glumac Enis Bešlagić.

Emotivnim riječima od Halida se oprostio i naš pjevač Marko Kutlić koji je objavio zajedničku fotografiju s Halidom i napisao: "Od Drave do Vardara, nema te fešte koja se završila bez tvoje pjesme. Nisam znao da će nam ovo biti zadnji susret. Beskrajno sam zahvalan na prilici da stanem s tobom na istu pozornicu. Počivaj u miru Božjem kralju princu narodne muzike! Indira Levak shrvana je viješću kako nas je napustio mnogima omiljeni glazbenik.

- Duboko me potresla tužna vijest koju sam upravo saznala! Zar si nas i ti napustio brate Halide?! Ne mogu vjerovati, srce se stislo, a suze naviru same! Pišem ovo u nevjerici jer još uvijek mislim da je san, da ću se probuditi nazvati te i čuti tvoj glas koji će mi s one strane reći: “dobro sam” “kako si mi ti”? Ali to se neće dogoditi..zato neka anđeli preuzmu tvoju dobru dušu, neka te sprovedu u raj nebeski gdje ćemo se jednom opet sresti u vječnosti i zapjevati našu omiljenu “Iskru” baš kao nekada...Voli te tvoja sestra Indira i znaj da ćeš u mom srcu živjeti dok god kuca pod ovim nebom.. neka ti je vječna slava i hvala za sve lijepe trenutke koje si priuštio svojoj publici i nama koji smo te neizmjerno voljeli. Iskrena sućut obitelji - napisala je. Pjevačica Marija Šerifović opraštajući se od velikog glazbenika i kolege je napisala: "Halide neka vam je vječna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu. Obitelji iskrena sućut." Maja Šuput je napisala: "Počivajte u miru dragi Halide. Čast mi je što smo se poznavali, što smo dijelili pozornice, što sam odrasla s vašim pjesmama ... Možda ste napustili jednu pozornicu ali zapravo dok je pjesama tu ste zauvijek s nama."

Dino Merlin ove je riječi posvetio kolegi: Veliki, neponovljivi Halid Bešlić. Topla duša bosanska. Bez hile, bez koristi za sebe. Stigao sam da se oprostim. Kišna, oktobarska sarajevska noć. Pjevao sam mu tiho našu pjesmu. Kao da se u trenutku blago nasmiješio.

Bijele, čiste priglavke. Dugo sam ih milovao i mislio: “Putuj, bijela ptico, ti imaš s čim pred Gospodara." Volim te mnogo. Tvoj Dino.