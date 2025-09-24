Endrina pripremila najbolju carbonaru, a Josip dobio crnu pregaču i ulogu izazivača

Novi izazovi donijeli su kandidatima MasterChefa testiranje kulinarskih vještina pod uvjetima chefa Maria Mihelja, koji je prvi birao kandidate za svoj tim. Od 11 kandidata koje je odabrao da se bore za njegove pregače, samo sedam ih je uspjelo ući u tim. Prva faza natjecanja bila je posvećena pripremi carbonare, jela koje se naizgled čini jednostavno, ali traži preciznost i razumijevanje svakog koraka. Najvažniji elementi za izradu carbobare su jasni: jaja se ne smiju prekuhati, tjestenina mora biti svježe pripremljena i dovoljno tanka, slanina ne smije biti prepečena, a papar i balans umaka predstavljaju ključ okusa. Natjecatelji su na raspolaganju imali 45 minuta, što je nekima bilo i previše, a drugima taman.

Kristina, koja je veganka, bila je posebno zadovoljna zadatkom: „Ugodno sam iznenađena“, izjavila je kada je otkrila da će dobiti veganske namirnice. Najsigurniji u recept bio je Josip, koji je savjetima pomagao kolegama. „Žao mi je što ih nije pogodio zadatak kao što je pogodio mene. Znam da carbonaru nije baš lako napraviti“, komentirao je Josip.

Brzina u izradi ovog jela presudila je Petri. Svoje jelo servirala je čak 18 minuta ranije, zbog čega se carbonara do kušanja ohladila. To ju je stajalo mjesta: „Nisam ljuta na Maria, ljuta sam na sebe. Trebala sam bolje organizirati vrijeme, to sve odraditi polakše, sporije…“ priznala je prva isključena kandidatkinja. Prva ponuđena pregača otišla je Danijeli. „Vidim vas u svom timu i prva pregača je vaša. Kod vas se vidi da osjećate hranu i to želim u svom timu“, rekao joj je Mario.

Antonio je izazvao dvojbe kod žirija zbog manjka umaka. „Vidim problem kod umaka. Nedostaje ga. Siguran sam u svoj sud, ali htio bih da i Stjepan i Goran odluče“, rekao je Mario, te uputio Antonia natrag na radnu jedinicu da svoje mjesto pokuša izboriti u drugoj fazi ovog testa. Zoran je također imao problema s balansom: „Imate previše tjestenine i nije dobar omjer s umakom, ali ima umaka. Mogu reći da je u okvirima“, procijenio je Mario, no unatoč rezervama dodao je: „Vidim vaš borbeni duh i htio bih vam dati šansu. Pregača je vaša.“

Selma je oduševila i odmah dobila pregaču, dok je Nebojša zbog dodavanja indijskog oraščića i luka ostao bez mjesta u Marijevom timu. Endrina je, pak, briljirala. „Jako sam ponosna. Pomaknula sam svoje granice“, kazala je nakon što joj je Mario dodijelio kompliment da je njezina carbonara najbolja tog dana. Mark je također dobio pregaču uz riječi: „Kod tebe je u kuhanju uvijek kaos. Sve je to uvijek na rubu kaosa i ludilo, ali kad poslužiš jelo, to funkcionira. To odgovara mom kaosu i ludilu i mislim da ćeš biti dobar u mom timu.“

Kristina, s veganskom verzijom, nije prošla dalje. „Izuzetno cijenim priliku da se carbonara pripremi na vegetarijanski način“, rekla je, no Mario je bio jasan: „U vašem jelu moglo se to spretnije odraditi, sam umak od indijskog oraščića mogao je biti bolji, u balansiranju okusa niste uspjeli.“ Time je završilo njezino sudjelovanje. Bojana je bila uvjerena da je carbonaru dobro napravila te da je jedna od Marijevih pregača njezina i bila je u pravu. „Želim u ovom natjecanju pokazati svoju kreativnu stranu, iskušati nove namirnice i nove tehnike, to me vodi“, rekla je Bojana kada je dobila pregaču.

U završnom dvoboju u drugoj fazi natjecanja sudjelovali su Josip i Antonio. Dobiveni zadatak bio je kreirati autorsko jelo od zadanih namirnica, među kojima su između ostalog bili: piletina, cikla, sir, vrhnje, začini... U 35 minuta obojica su pokazali borbenost. Josip je pripremio piletinu na cikli s krumpirom, no Mario je primijetio: „Previše je cikle u odnosu na proteine i ugljikohidrate.“ Antonio je svoju piletinu punio vrhnjem, koje je u termičkoj obradi izgubilo kremoznost. „Oboje ste me impresionirali na audicijama, a sad sam vas testirao u dvije faze. I dalje mi je teško donijeti odluku. Bilo je i dobrih i loših stvari na oba tanjura“, priznao je Mario, no posljednja pregača na kraju je pripala Antoniju.

„Drago mi je što ste vidjeli da u meni ima borbe i žar koji tražite“, zahvalio se Antonio, a Josip je dobio crnu pregaču i ulogu izazivača. „Nisi dobio priliku za ulazak u moj tim, ali priliku ćeš dobiti kada bilo tko od odabranih kandidata posrne ili napravi grešku. Lovac si, a pogledaj gore, oni svi su lovine“, objasnio mu je Mario pokazujući na galeriju na kojoj su se nalazili kandidati koji su dobili pregače.

Mjesto u Marijevom timu tako su izborili: Zoran Đošić, Endrina Muqaj, Bojana Banda, Selma Karić, Danijela Blažević, Mark Ettinger i Antonio Detić, a crnu pregaču i ulogu izazivača dobio je Josip Barišić. Prva bootcamp epizoda donijela je nove početke i jasnu poruku: u kuhinji opstaju samo oni koji razumiju pravila, ali se i usude pomicati granice.