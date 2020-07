Ellu Dvornik napala pratiteljica jer je poljubila kćer u usta, a ona odgovorila bez dlake na jeziku

S Balie u rukama i osmijehom na licu, Ella Dvornik je obukla ljetne komade odjeće i nizom slika poručila obožavateljima da se idući vikend spremaju zaputiti na more. Na jednoj od vedrih fotografija, Ella je poljubila kćerkicu u usta, a to je izazvalo čitavu raspravu u komentarima.

Neki su samo komentirali njezin stajling i poziranje, ali neki su oštro osudili njezin potez.

- Zašto je ljubiš u usta? Nije prirodno ni normalno. Čak i psiholozi kažu da to nije dobro za djecu- upitala je jedna pratiteljica koja je naišla na djelomično odobravanje upita, ali i na posve suprotno mišljenje. Među brojnima koji su komentirali, odgovorila joj je i Ella.

- Samo sam čekala. Ja sam tatu i mamu ljubila u usta i vidi me sad - luda kao šiba - kazala joj je.

Blogerica je prije nekoliko tjedana objavila smiješnu situaciju iz svakodnevice koja joj se dogodila jedne večeri. Napisala je scenarij odlaska u krevet nakon što je tek uspavala bebu. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

''Ulazi Charles u sobu dok beba spava. Ja: Aj uđi tiho, a ne kao dinosaur probudit ćeš bebu On: Ok, tiho sam. Klapaće šlapama, teško diše, šuška poplun, iskašljava se, pumpa Ventolin. Otvara mobitel, oslijepio i mene i paukove u sobi. Beba: muva se po krevetu i stenje. Ja: Dobro koji dio budi tiho nisi shvatio i smanji taj ekran, vidim ti kroz kožu. On: Pa tiho sam što hoćeš? Ja: Ako se beba probudi tvoja je. On: ekran crn, prestaje disati...'' podijelila je Ella na Instagramu i u kratkom roku nasmijala velik broj fanova.

Zaključila je objavu napisavši: "Muževi...Čemu uopće služe".

