Ella: Kada su mi donijeli Balie rekla sam Charlesu da je to tuđe dijete

Ella Dvornik snimila je drugi video na temu trudnoće i poroda koji je objavila na svom YouTube kanalu.

Svojim pratiteljima pričala je o carskom rezu te kako se osjećala nakon poroda. Rekla je kako je zbog morfija i anestezije nakon poroda svako malo gubila svijest te da je pričala i gluposti.

- Imala sam osjećaj kao da ne mogu doći sebi, ali nisam osjećala bol. Na trenutak sam imala gubitak pamćenja, nisam se mogla sjetiti da sam rodila i kada su mi donijeli Balie rekla sam Charlesu zašto mi dovode tuđe dijete. On je odgovorio da je to Balie, a ja sam na to odgovorila; ali ovo je Azijatkinja. Sestra je bila cool i sigurno je i prije čula takve nebuloze. Pričala sam gluposti i pitala zašto tako plače i zašto je tako mala. - ispričala je Ella u videu. Ožiljak nakon carskog reza joj se uopće ne vidi, veli Ella.

- Izgleda kao tanka roza crtica, nisko su mi to napravili i kao da nikada nisam ni rodila carskim. Ne bojim se ožiljka i to mi je najmanji problem - rekla je Ella. Dotakla se i teme dojenja i ispričala je kako je nakon mjesec dana dojenja prešla na formulu i zbog toga je bila i na meti kritike. Ella će uskoro roditi svoje drugo dijete, a spol i ime još uvijek drži u tajnosti.