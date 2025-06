Ella Dvornik: 'Tek sad ću radije propustiti tulum nego otići na njega. Tek sad sam prestala pušiti. Tek sad sam prestala gristi nokte'

Influencerica Ella Dvornik na Instagramu je objavila introspektivnu objavu uz fotografije na kojima pokazuje svoju figuru. Naime, Ella je napisala kako je u 20-ima htjela izgledati kao drugi, dok se u 30-ima primila posla i počela vježbati, zdravije jesti i bolje spavati te zbog toga vidi na sebi veliku promjenu. Napisala je kako se u 20-ima izlazila i radila greške, te da je sada prestala pušiti i gristi nokte i da radije ostaje doma. Cijelu objavu možete pogledati na njenom profilu na Instagramu.

Ella Dvornik tijekom godina potpuno se promijenila, zebraste ekstenzije i neonske boje bili su joj favorit

“Da sam bar krenula ranije...” Drago mi je da nisam. Cijele rane dvadesete sam gledala u druge i priželjkivala biti takva, maknut love handles, dobit dupe, imat struk bla bla sve znate. Osjećala sam konstantni pritisak da krenem što prije, no nisam jer to dolazi sa svojim odricanjima za koje nisam bila spremna tada i sada mi je drago. " započela je Dvornik i nastavila:

"Drago mi je zato sto bi to bilo uzalud. Za mene u tome nije bilo benefita, sviđao mi se estetski benefit ali ne i onaj zdravstveni. Ne bih krenula zbog sebe nego zbog drugih. Kratko bih možda i uspjela pa bi izašla van dva dana zaredom, pa bi preskočila dan, jela bi gluposti, spavala kad bi htjela do kad bi htjela. Tada nije bilo discipline nije bilo reda, i da sam čak i trudila se neko vrijeme - kad tad bih odustala. Možda bih i uvjerila sebe da ja to ne mogu, da to nije za mene jer se ne bih usudila odreći zabave za mučenje."

Naglasila je kako 20-e nisu bile godine da radi na sebi. "To nisu bile godine da radim na sebi. To su bile godine gdje sam morala sve ostalo isprobat da izbacim iz sistema, da napravim greške, da naučim lekcije… Dvadesete su bile godine kad si mogla pojest ćevape u 4 ujutro kod Trovača. Kad si mogla popit više kalorija nego pojest. Kad bi jednim izlaskom skinula kilu koju si dobila prošli tjedan. Dvadesete su bile godine za uživanje i zabavu. Dvadesete su bile testiranje granica."

Sada kaže, ne žali za izgubljenim trenucima i propuštenim prilikama jer je sve već prošla i sve joj je dosadilo. "U tridesetima se postavljaju. Tridesete su gdje je sve ono prije dobilo smisao. Gdje nije bilo “žaljenja za izgubljenim trenutcima” i “propuštenim prilikama”. Jer sam ih sve prošla već i sve mi je dosadilo. Tridesete su onaj tren kad shvatiš da si kao na pomolu nečega i da je dobar trenutak za samosvjesnost. Usudila bi se reci da tek nakon 30 uistinu čovjek zna sto želi. Nije bilo teško s 31. Godinu otići u teretanu, odreći se hrane i ici ranije spavat, štoviše - savršeno je odgovaralo. Tek sad bi mogla upisat fakultet i uživati u učenju, tek sad imam dovoljno samokontrole da si oduzmem nešto bez da radim izlike, tek sad ću radije propustiti tulum nego otići na njega. Tek sad sam prestala pušiti. Tek sad sam prestala gristi nokte. Tek sad ce sve početi" zaključila je influencerica.