FOTO Popularni glumac iz 'Zabranjene ljubavi' podijelio fotke s partnericom, uživaju u ljubavi već devet godina

Poznati glumac, trener i bivši Mister Hrvatske, Mario Valentić, iskoristio je produženi vikend za odmor na otoku Braču. - Predivan produženi vikend s mojim mačkicama - napisao je uz galeriju fotografija na kojima pozira s dugogodišnjom partnericom Ljiljanom Mikić i njihovom novom ljubimicom, mačkom. Ova objava je prava rijetkost jer par gotovo nikada ne eksponira svoju vezu u javnosti, pa je izazvala veliku pažnju.

Valentić je u opisu objave naveo u čemu su sve uživali on i njegove dvije mezimice. - Spajanje vrlo ugodnog sa vrlo korisnim. Uživanje u prekrasnoj @casabianca.brac - romantic island escape. Plivanje u kristalnom moru (13km) ih, ovčja škuta uf, ovčja sirutka eh, janjetina na špicu hrsk. Pit stop u Brelima kod Mojih Belog i Sandre. Prijatelji, juha, lubenica, plivanje - otkrio je

Posljednji put ovaj duo pružio je uvid u svoju vezu prije nepuna tri mjeseca, kad je profesor kineziologije, također na Instagramu, objavio fotografije na kojima sa svojom partnericom izvodi zahtjevnu vježbu u paru, a uz objavu je duhovito napisao "Predigra". Naime, nije tajna da je Mario Valentić veliki zagovornik zdravog načina života i redovite tjelesne aktivnosti. Svoju strast prema sportu i fitnesu redovito dijeli sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, često naglašavajući važnost kretanja i brige o vlastitom tijelu. Ljiljana dijeli istu strast prema vježbanju kao i Mario. Na fotografijama se jasno vidi njezina posvećenost i snaga, što dokazuje da je ravnopravan partner u ovom zahtjevnom pothvatu.

Inače, Mario i Ljiljana u sretnoj su vezi od 2016. godine, a dvije godine kasnije dobili su sina Nou. Unatoč dugogodišnjoj ljubavi, par se uspješno drži podalje od medijske pompe, a zajednička pojavljivanja na događanjima iznimno su rijetka. Svoj skladan obiteljski život i intimu vješto čuvaju isključivo za sebe, daleko od znatiželjnih pogleda.

Prije veze s Ljiljanom, Mario je bio šest godina u braku s voditeljicom Mirnom Maras Batinić, s kojom ima sina Niku. S obzirom na to da su slovili za stabilan par, javnost su šokirali viješću o razvodu. Valentić je kasnije potvrdio da nisu ostali prijatelji. - Mirnu i mene će zauvijek povezivati naš sin Niko. Ostali smo u korektnim odnosima, no daleko je to od prijateljstva - izjavio je Mario, definirajući njihov današnji odnos kao roditeljski.