Hedviga iz 'Braka na prvu' iskreno o rođenju kćerkice: 'Bila sam u strahu, ali osjećaj je nevjerojatan'

Suprug Hedvige Tandare Amidžić iz 'Braka na prvu' otkrio je u utorak na društvenim mrežama da je rodila njihovo prvo dijete, kćerkicu kojoj su već ranije odlučili dati ime Iskra. "Kćerkice moja, dobro nam došla. Hvala, Hedviga za neviđenu sreću i radost. Volim vas obje", napisao je uz snimku vatrometa. Hedviga je sada za RTL.hr otkrila kako je prošao njezin porođaj. "Moj porod je prošao u potpunosti glatko jer je tim u KBC Sestre milosrdnice odličan, toliko su sposobni i uviđajni u isto vrijeme da mi je jako drago što sam ih odabrala da budu oni koji će izvoditi carski rez koji je bio planiran s obzirom na moje stanje, uz naravno dogovor i s neurologicom. Taj osjećaj ugledati svoje dijete kako se prvi put rasteže je nevjerojatan, taj mali plač je nešto što ti ispuni srce. Koliko sam bila u strahu za nju dok je još bila u meni, toliko je se sad ne mogu nagledati", ispričala je.

Prije poroda, Hedviga je u razgovoru za RTL.hr podijelila detalje o trudnoći i pripremi za roditeljstvo. Otkrila je da ona i suprug Jovan očekuju djevojčicu kojoj su odabrali ime Iskra. Par je poduzeo sve potrebne korake kako bi osigurali zdravlje djeteta, uključujući prenatalne testove i promjenu terapije. Hedviga je iskreno progovorila o svojim strahovima vezanim uz trudnoću, ali i o podršci koju je dobila od supruga. "Znamo da će biti curica, čim se moglo smo napravili sve prenatalne testove i svakoj budućoj mami bih savjetovala da, ako je u mogućnosti naravno, da ga napravi jer to ipak donese golemo olakšanje. Mi smo deset mjeseci prije nego što smo se odlučili da idemo u smjeru formiranja obitelji poduzeli korake da budemo koliko god ide sigurniji da će ona biti zdrava. Promijenili smo mi lijekove na antiepileptike s najnižom razinom rizika no svejedno je kod mene bio prisutan strah od učestalosti malformacija. Iskreno, da nije specifično moj suprug u pitanju i da mi nije dao tu sigurnost da će biti izvrstan otac i da ću upravo uz tog čovjeka poželjeti graditi budućnost u više od dvoje, ne bih se ni sa kim drugim upuštala u ovo. No, kaže se da Bog nikada ne dovodi slučajno ljude u naš život i ovo je dokaz da je Njegov plan veći od ičega što čovjek može zamisliti", ispričala je.

FOTO Ovakvu Nives još niste vidjeli! Njezina transformacija šokirala je najvjernije obožavatelje

O odabiru imena za svoju kćer, Hedviga je dodala: "Malena će se zvati Iskra. Suprug je izgovorio to ime i odmah je došlo na vrh popisa. Svi koji su znali ju od početka već zovu tako, tako da će naša srećica doći na svijet znajući da se veselimo svijetlu koje sa sobom donosi". Zvijezda treće sezone sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", sa svojim pratiteljima na Instagramu podijelila je prije nekoliko tjedana emotivan trenutak. U visokom stupnju trudnoće, Hedviga je sa suprugom Jovanom Amidžićem uživala, kako je sama napisala, na "posljednjem ručku prije nego što postanu roditelji". S osmijehom na licu i trudničkim sjajem, pozirala je u jednom restoranu u Novom Sadu, a objava je u kratkom roku ganula njezine brojne fanove. Na seriji fotografija vidimo nasmijanu Hedvigu kako sjedi za stolom, odjevena u elegantnu ljetnu haljinu koja je savršeno istaknula njezin trudnički trbuščić.

Hedviga je tijekom cijele trudnoće bila vrlo otvorena sa svojim pratiteljima, ne skrivajući ni teže trenutke. Naime, hrabro je progovorila o svojoj borbi s epilepsijom te o tome kako njezino stanje utječe na trudnoću, koju liječnici vode kao visokorizičnu. U svibnju je čak podijelila fotografiju iz KBC-a Zagreb, gdje je obavljala pretrage, pokazavši time svoju snagu i odlučnost da sve prođe u najboljem redu. Upravo zbog njezine iskrenosti i pozitivnog stava unatoč izazovima, mnogi je smatraju velikom inspiracijom.