FOTO Svjetska pop zvijezda zaljubila se u Hrvatsku! Evo odakle se sada javila

Slavna američka pjevačica Bebe Rexha, poznata po svjetskim hitovima kao što su "Meant to Be" i "I'm Good (Blue)", potpuno se zaljubila u čari hrvatske obale. Svoje oduševljenje ne skriva, a posljednja postaja na njezinoj jadranskoj turneji je biser Jadrana, Dubrovnik. Putem svog službenog Instagram profila, gdje je prati više od 12 milijuna ljudi, podijelila je niz fotografija koje svjedoče o njezinu uživanju u prepoznatljivim vizurama grada. Njezina objava brzo je prikupila stotine tisuća reakcija, a pratitelji iz cijelog svijeta u komentarima su izražavali divljenje prema ljepotama Hrvatske.

Ono što ovu posjetu čini posebnom jest činjenica da Bebe Rexha u Hrvatskoj boravi u društvu svoje obitelji. Pjevačica, koja često s ponosom ističe svoje albanske korijene, na jednoj od fotografija pozira upravo s roditeljima, a u pozadini se vide prepoznatljive dubrovačke zidine. Ovaj obiteljski trenutak dodatno je raznježio njezine obožavatelje, pokazujući opuštenu i privatnu stranu svjetske zvijezde koja je odlučila najvažnije trenutke odmora podijeliti s najbližima upravo u Hrvatskoj.

Iako je već posjetila neke od najljepših dalmatinskih gradova, uključujući Hvar i Split, čini se da je Dubrovnik ostavio poseban dojam na glazbenicu. Svojim je boravkom na jugu potvrdila ono što je nedavno i poručila – da joj se iz Hrvatske jednostavno ne ide. U jednoj od svojih ranijih objava odlučno je napisala: - Ne idem, ne možete me natjerati! - dajući do znanja da je potpuno očarana svime što je doživjela. Prethodno je na svom Instagram profilu podijelila niz fotografija i videozapisa iz Splita te iz Zelene špilje na otoku Visu, a uz objavu je poslala i kratku, ali jasnu poruku: "Volim Hrvatsku". Te izjave sada, uz kadrove iz Dubrovnika, odjekuje kao najljepša moguća reklama za hrvatski turizam.

Inače, njezin dolazak na odmor događa se u razdoblju velikih profesionalnih promjena. Početkom godine pjevačica je raskinula suradnju s diskografskom kućom Warner Records, s kojom je radila od samih početaka svoje solo karijere 2013. godine. Iako je pod njihovim okriljem izdala tri albuma i ostvarila golem uspjeh s hitom "I’m Good (Blue)" u suradnji s Davidom Guettom, izvori bliski pjevačici otkrili su kako su odnosi postajali sve napetiji zbog različitih vizija o smjeru njezine karijere.

Bebe Rexha svoju karijeru započela je pišući hitove za druge, uključujući megahit "The Monster" za Eminema i Rihannu. Njezina solo karijera donijela joj je nominaciju za nagradu Grammy za najboljeg novog izvođača te niz globalno uspješnih suradnji poput "Me, Myself & I" (s reperom G-Eazyem) i "In the Name of Love" (s DJ-em Martinom Garrixom). Odmor u Hrvatskoj za nju je očito prijeko potreban predah prije novog glazbenog poglavlja.