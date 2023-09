Džemper princeze Diane prodan na aukciji za više od milijun dolara

Ljubav je na selu

Klara i Ante usred tuluma otišli u sobu, Jasmina zgrožena: 'Njezino koketiranje je prelazilo u vulgarnost'

"Klara je još u autobusu rekla da će on biti njen i da će se ona udati i da ona ide kod njega na farmu i da je to to. Ona si je već zacrtala da ima svadbu", otkrila je Irena.