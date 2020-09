“Dynamite” je prva pjesma u povijesti koja je na YouTubeu u 24 sata gledana više od 100 milijuna puta

Znate li što je BTS? Ako imate manje od 20 godina, onda vam je to možda jedna od najomiljenijih pop-grupa, poput nekad najpoznatijih boy bendova kao što su New Kids On The Block, Backstreet Boys, Take That ili N Sync. Ono što je najzanimljivije, radi se o grupi koja dolazi iz Južne Koreje, a tek nedavno izdala je prvi singl na engleskom jeziku. Pjesma “Dynamite” postala je prva pjesma u povijesti koja je na YouTubeu u 24 sata gledana više od 100 milijuna puta.

Do kraja osmišljeno

Taj je singl odmah zasjeo na prvo mjesto američke top-liste i treće mjesto britanske te tako nastavio niz rekorda koje je postavila ta grupa. Postala je prvi izvođač korejskog popa koji je došao do broja 1 na američkoj top-listi albuma, a na Twitteru drži rekord kao izvođač s najviše retvitova. Ove godine postavila je i novi rekord kada je tijekom pandemije koronavirusa priredila live koncert na internetu. Gledalo ju je čak 756 tisuća obožavatelja iz sto zemalja!

Foto: VIACOM/REUTERS/PIXSELL Band BTS performs during the 2020 MTV VMAs

U čemu je tajna tih mladih Korejaca koji kao grupa postoje od 2010. godine? Korejci su svome glazbenom žanru k-popu pristupili kao pravom poslovnom projektu. Godinama prije izlaska na scenu učili su kako se pravilno ponašati na pozornici, kako davati intervjue, komunicirati s fanovima i pjevati pjesme. Okupio ih je Bang Si-Hyuk, predsjednik izdavačke kuće Big Hit, kada su imali između 10 i 12 godina. Trenirali su tri godine te potom 2013. izišli na korejsku scenu, a prvi album izdali su godinu kasnije. Sedmeročlana grupa ima karizmu, plesne pokrete, dobro producirane spotove, ali je i potpuno upakirani proizvod. BTS je skraćenica za Bangtan Sonyeondan, što bi u grubom prijevodu s korejskog značilo “Izviđači otporni na metke”, ali su poznati i po imenima Bangtan Boys, Bulletproof Boy Scounts ili Beyond The Scene. Imaju najveću vojsku fanova na svijetu, a to su i dokazali prije tri godine, kada su od Billboarda dobili nagradu za najviše fanova, nadmašivši Justina Biebera i Selenu Gomez.

Njihovi tekstovi, često usredotočeni na osobne i društvene komentare, dotiču se tema mentalnog zdravlja, nevolja mladića u školskom uzrastu, životnih gubitaka, ljubavi prema samome sebi, obrazovnog sustava, individualizma... Njihov rad sadrži reference na literaturu i psihološke koncepte i uključuje izmišljenu radnju koja se fanovima prepričava u pjesmama.

Ključni izvođači

RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V i Jungkook postali su tako idoli mladih širom svijeta, ali i jedan od najpoznatijih korejskih brendova. Naime, BTS svake godine vrijedi više od 4,65 milijardi dolara za gospodarstvo Južne Koreje ili 0,3 posto BDP-a te zemlje. BTS je privukao jednog od svakih 13 turista koji su posjetili Južnu Koreju i navode se kao jedan od ključnih izvođača za povećanje globalne prodaje glazbe na 19 milijardi dolara u 2018. godini. Nakon uspostavljanja njihove kampanje za borbu protiv nasilja “Love Myself”, u partnerstvu s UNICEF-om, grupa se obratila 73. Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda te je najmlađi dobitnik Reda za kulturne zasluge koji joj je dodijelio predsjednik Južne Koreje zbog doprinosa u širenju korejske kulture i jezika.

– Mnogima je ova godina teška. Također, morali smo se suočiti s mnogim iznenađenjima i promjenama. To nas je natjeralo da duboko razmišljamo o glazbi. Iskreno, možemo reći da volimo svoj posao i strastveno se bavimo pjevanjem i plesanjem. Shvatili smo, međutim, da bez obzira na to koliko smo strastveni, trebaju nam obožavatelji koji će slušati naše pjesme i gledati nas kako nastupamo. Postali smo željni toga da se ljudi zabavljaju slušajući našu glazbu više nego ikad – kazali su nedavno članovi BTS-a.

Foto: VIACOM/REUTERS/PIXSELL Band BTS performs during the 2020 MTV VMAs