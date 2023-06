Dvadeset pet godina kasnije, bez striptiza, ali i ovaj put s puno šarma

The Full Monty/Skidajte se do kraja, Disney+

Kada se 1997. godine pojavio film “Skidajte se do kraja”, bila je to apsolutna senzacija kakvu su mogli u ono vrijeme napraviti samo Britanci. U kretanju prema izlazu iz strašnih i deprimirajućih 90-ih ovakav je film bio nešto što je svijet trebao. Nevjerojatno originalna priča o šestorici nezaposlenih muškaraca iz Shef­fielda, središta britanske metalurške industrije koje su uništile mjere Margaret Thatcher, od kojih se još godinama oporavljao, ostavljajući poprilične mase muškaraca bez posla i novca. Ova šestorica, predvođeni Gazom kojega tumači Robert Carlyle, najpoznatiji po ulozi Begbieja u “Trainspottingu”, odluče se na - striptiz. I to u “mudroj” shemi gdje će se doista i skinuti, ali samo pred muškom publikom. I tako nadmašiti u ono doba legendarne Chippendalese. Film koji obiluje nevjerojatno komičnima i za cijeli muški rod samoironičnim scenama plesa u pokušaju garniranom uništenjem svih stereotipima o muškosti i pater familiasu bio je nevjerojatan globalni uspjeh koji je zaradio 70-ak puta više negoli je u njega uloženo. Jako je teško pronaći nešto ovako uspješno temeljeno na tako malom ulaganju, bilo je to s budžetom od tek tri i pol milijuna dolara. I sada je pred nama serija. I nema previše filozofije, Simon Beaufoy, koji je napisao i originalnih film, potpisuje i seriju u kojoj se iste likove prati u istom gradu 25 godina nakon događaja iz filma. Kakvo je danas vrijeme, znamo, Britanija je izašla iz Europske Unije, neki njezini sustavi, kao i drugdje uostalom, poput zdravstvene ili socijalne skrbi, brige o mladima, funkcioniraju slabo do nikako. I time se serija bavi. Osim Carlyleovog Gaza, Davea kojeg opet tumači Mark Addy, Horsea Paula Barbera kojeg rado pamtimo još iz “Mućki”, tu je i Gerald Toma Wilkinsona, cijenjenog veterana koji je već u poznijim godinama. I Guy je ovdje, ali samo jedno vrijeme jer je Hugo Speer, koji ga je tumačio i u filmu, maknut iz serije zbog nedoličnog ponašanja. Nismo neki poklonici remakeova, pomodno je u zadnje vrijeme rekreirati velike filmove na televiziji, no nismo zabilježili da je neki od tih doista i uspio. Serija “Skidajte se do kraja” je bitno drugačija od filma, ima svoj šarm koji je također potpuno različit od filma, odnosno bavi se na jedan lagani način današnjim društvenim temama koje dominiraju post-brexit Britanijom. Više je paralelnih priča i veliki broj likova, no praktično ništa nije usmjereno na striptiz. I zbog toga su neki od kritičara već seriju popljuvali, drugi su joj, poput nas, znatno blagonakloniji, emocije su prevelike, teško je zaboraviti salve smijeha prije 25 godina. Dobro je jer svaki od likova je personifikacija nekog problema kroz koji Engleska danas prolazi, iako priča nema neke čvrste osi, kao što je striptiz bio u filmu.

Fortuna, HBO Max

Stanley Tucci jedan je od tihih favorita globalne scene, osebujni glumac kojega ćete se zasigurno sjetiti iz filma “Vrag nosi Pradu”, a kada se sjetite toga, odjednom će vam se zasigurno otvoriti bujica sjećanja gdje ste vidjeli ovog svestranog glumca. S Kennethom Branaghom glumio je čak i u “Konačnom rješenju”, planiranju najvećeg zločina u povijesti svijeta, holokausta, gdje je tumačio Adolfa Eichmanna. Ovdje je Tucci u jednoj bitno benignijoj ulozi, tumači Franka Wilda, avanturista i tragača za blagom koji pronalazi ulov svog života, potopljeni srednjovjekovni španjolski brod prepun zlata. Ali mu donosi i problem - kako odnijeti blago pored španjolske vlade koja je u problemu jer je i financijska kriza, a evidentno je pronalazak njezino vlasništvo. Svakako treba spomenuti kako je “Fortuna” djelo uglednog španjolskog filmaša Alejandra Amenábara, a tome još pridodajmo kako je na produkciju serije potrošen pristojan novac pa gledamo malo prizora iz kasnog srednjeg vijeka, pa nešto ispod vode, imate glumca nominiranog za Oscar, Tuccija, vrhunskog filmaša. A i zabavno je dovoljno da možemo preporučiti.

Star Trek: Strange New Worlds 2, SkyShowtime

Neopravdano smo zapostavljali nemali broj fanova kultnih priča Genea Roddenberryja ekraniziranih iz više kuteva. U “Strange New Worlds” pratimo USS Enterprise i njegovu posadu prije negoli je njime zapovijedao kapetan Kirk. U najvažnijoj fotelji broda sjedi kapetan Christopher Pike. Ovaj je lik, inače, imao sporadičnih pojavljivanja i u originalnoj seriji i u kasnijim filmovima “Star Trek” i “Star Trek: Into the Darkness”, pa onda opet u seriji “Star Trek: Discovery” da bi sada konačno dobio “svoju” seriju. I koja je jako cijenjena, bez obzira na to što su “trekkieji” jedna od najvjernijih sljedbi u svemiru različitih junaka i priča iz Mliječnog puta i daleko šire. Bilo je i nekih doista neuspjelih, “Strange New Worlds” sasvim sigurno to nije, pa nastavlja u drugu sezonu ritmom kakav je nekada imala originalna serija s Williamom Shatnerom i Leonardom Nimoyjem. Pike glumi neuobičajeno razgovijetni Anson Mount, a tu je i dalje vrlo atraktivna Rebecca Romijn u ulozi Une Chin-Riley. Trekkieji su opet došli na svoje.

Arnold, Netflix

Opet malo Arnolda Schwarzeneggera. Nakon što je solidno prošla njegova prva TV serija “FUBAR”, Neflix je pokazao zašto je to što jest. Uz seriju s najpoznatijim bilderom u povijesti, krenula je cijela serija kojekakvih dodataka kako bi se poboljšalo njezino gledanje, a postiglo se da je još jednom oživio kult kakav je Austrijanac imao 80-ih godina prošlog stoljeća. “Arnold” je dokumentarna miniserija u kojoj je, izgleda nam barem, Arnie sakrio jako malo toga. Uvijek je bojazan kako će se u ovakvim uratcima predmetnog lika uljepšavati, gurnuti u stranu one ružne stvari kakvih svi imamo, no ovdje se nisu skrivale njegove izvanbračne afere i dijete, štipanje po setovima, bilo bi to i bedasto nakon ozbiljnih priča kako Arnie ima problema s libidom. Dobro je, jer koliko god bili fanovi legendarnih njegovih likova s kojima smo odrastali, i dalje je ostalo dosta detalja o njemu. Nešto smo znali i bolje, jer spomenuto je kako nije otišao na sprovod ocu, a bio je to već opisao u jednom drugom dokumentarcu gdje je kazao kako nije mogao gubiti koncentraciju i vrijeme pred bildersko natjecanje. Ovo je dosta dobro jer da nije ne bi se pojavili niti James Cameron niti Jamie Lee Curtis. A dobro je i zato da se vidi koliko je Arnie, koji je republikanac, bio moderan u svoje vrijeme guvernera Kalifornije.