Dubrovčanin čiji modni utjecaj hvali britanski Vogue je toliko iskren da se čak nalazi na crnoj listi nekih dizajnera

S malo drugačijim pristupom modnom svijetu i revijama koje redovito posjećuje Hanan Bešović privukao pažnju javnosti na svoj Instagram profil ideservecouture i došao do čak 113 tisuća pratitelja koje redovito uveseljava memeovima i zgodama koje je doživio na modnim revijama svjetski poznatih brendova. Ovaj Dubrovčanin živi u Americi te je do pandemije koronavirusa bio zaposlen u hotelijerstvu, a tijekom pandemije Hanan je odlučio višak slobodnog vremena usmjeriti na društvene mreže i modu koju prati već godinama. Njegov profil britanski Vogue nedavno je istaknuo kao jedan od profila s odličnim modnim sadržajem pa je to bio samo jedan od povoda za razgovor s Hananom koji nam je otkrio kako modni svijet reagira na njegove otvorene kritike i je li se zbog toga našao na nekoj od crnih lista slavnih dizajnerskih kuća.