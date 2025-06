Drama u slavnoj obitelji: Sin Victorije i Davida Beckhama prekinuo kontakt s roditeljima, evo i zašto

Trendu kojem svjedočimo sve više na društvenim mrežama, potpunom prekidu komunikacije s roditeljima, pridružio se i Brooklyn Peltz Beckham, sin slavnog nogometaša Davida Beckhama i bivše članice grupe Spice Girls te dizajnerice Victorije Beckham. Obitelj koja je prije nekoliko godina ljetovala u Hrvatskoj, čije slike smo gledali i vjerovali da su skladni i sretni, postala je samo još jedna od priča o razdoru iste razine kao što je bio i onaj kraljevske obitelji. Drama je još sočnija zbog “tajminga”, jer David treba uskoro postati vitez.

No, kako je do toga došlo? Sve je, naime, počelo vjenčanjem – baš kao i Meghan Markle, Brooklynova supruga Nicola Peltz upravo tog dana je završila u suzama. Victoria je, prema navodima britanskih medija, rekla da želi dizajnirati vjenčanicu za nju. Ali, mladenka je na svom vjenčanju nosila haljinu iz Valentino Haute Couture kolekcije – što je odmah potaknulo glasine o svađi sa svekrvom. Peltz je pokušala stati na kraj glasinama, pa je za medije rekla da je Beckham shvatila da njezin atelje ne može napraviti to što je htjela, pa je morala odabrati drugu haljinu. Izvori bliski obitelji Pelt s druge strane tvrde da je Victoria zvala Nicolinu mamu Claudiju Heffner Peltz te joj je rekla da haljinu ne može napraviti.

Zbog toga su se majka i kći u pratnji stilistice Leslie Fremar obratile Pieru Paulu Piccioliju, bivšem dizajneru modne kuće Valentino, te su tri puta tim povodom letjele u Rim, a haljinu je na kraju završila krojačica kojoj su platile put iz Italije. Ipak, ono što je Nicolu najviše povrijedilo nije bilo to što se dogodilo s vjenčanicom, već jedna potpuno druga scena. Kako pričaju gosti vjenčanja, prijatelj obitelji Beckham Marc Anthony pjevao je na svadbi i na pozornicu je da zapleše sa sinom pozvao Victoriju, koju je prozvao “najljepšom ženom u sali”. Mladenka je nakon tog poteza pobjegla u sobu gdje je nastavila roniti gorke suze. – Lice joj je bilo podbuhlo od plakanja, a oči crvene, prijatelji su je jedva nagovorili da se vrati natrag u salu, gdje je cijelu večer bila tužna. Victoria joj je ukrala najvažniji trenutak – rekli su njezini prijatelji. Mladenci su poslije vjenčanja odlučili živjeti u Los Angelesu, no Brooklyn nikako nije mogao naći nešto što bi mogao nazvati pravim poslom. Na kraju je otvorio tvrtku Cloud23 koja se bavi ljutim umacima. U tvrtku je novac uložio David, ali i jedan od braće njegove supruge.

Zanimljivo je i da su prije ovog prekida komunikacije Beckhamovi platili održavanje premijere filma Nicole Peltz pod nazivom “Lola”. Njezin prvijenac koji je režirala i u kojem igra glavnu ulogu, pokopali su i kritičari i publika. Konsenzus je da je smiješno da kći milijardera snima film o ljudima koji žive na marginama društva, s kojima vjerojatno nikad u životu nije imala nikakav stvarni doticaj. Osim priče s vjenčanja, jedan od prvih znakova da se nešto ružno događa u obitelji, tvrde fanovi, bila je i činjenica da je Brooklyn prekrio svoju tetovažu koju je imao iznad srca, a na kojoj je pisalo “Mamin sin”. Vidjelo se to na snimanju za GQ, kada se činilo da je tetovaža prekrivena cvijećem koje je Nicola odabrala kao svoj vjenčani buket. Njegovi prijatelji, s druge strane, tvrde da tetovaža nije prikrivena. Sve je ipak, izgleda, izašlo na površinu tek kada je David trebao slaviti 50. rođendan. Šest mjeseci prije rođendana, slavljenik je rekao obitelji da je organizirao gomilu događanja. Party u Miamiju, putovanje u Škotsku gdje bi sa svoja tri sina, Brooklynom, Romeom i Cruzom trebao ići u ribolov, obiteljska proslava na njihovu seoskom imanju u Cotswoldsu, a na sam dan rođendana dan za obitelj, te večera u Londonskom Coreu sa slavnim prijateljima. Brooklyn i Nicola bili su pozvani na sve ove evente, no on se nije osjećao ugodno ići nekamo s njima jer je njegov brat Romeo tada bio u vezi s manekenkom Kim Turnbull s kojom je i sam prije bio u ljubavnom odnosu. Prekinuli su, navodno, jer je smatrao da nju samo zanima njegova slava i novac.

Zbog toga su Nicola i Brooklyn htjeli organizirati večeru za Davidov rođendan, no taj prijedlog je odbijen. Partneri su nedavno angažirali odvjetnike koji su radili s Meghan i Harryjem kako bi popravili svoju reputaciju. Čini se kao još jedan udarac za roditelje, jer su Sussexi optužili Davida i Victoriju da o njima šire glasine. Važno je napomenuti i da Romeo više nije u vezi s tom manekenkom, koju Brooklyn nije odobravao, no svađa u obitelji još traje. Popuni prekid komunikacije s roditeljima nešto je o čemu slušamo već nekoliko godina. Što je nekad bilo nezamislivo, danas je stvarnost. Djeca odlučuju da neće više razgovarati s roditeljima zbog različitih razloga, neki ih smatraju toksičnima, drugi zbog zlostavljanja koje su doživjeli u djetinjstvu, dok neki jednostavno možda padaju pod utjecaj partnera – što je, kako tvrde neki upućeni upravo slučaj s obitelji Beckham. Kao i članovi kraljevske obitelji, i Beckhamovi navode da su mediji prenapuhali priču. Brooklyn se potpuno priklonio obitelji svoje supruge, čak je preuzeo i njihovo prezime.