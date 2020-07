Domaći nogometaš i njegova supruga uživaju u prvim danima roditeljstva

Modna blogerica Dorin Zelenika i njezin suprug, nogometni vratar Oliver Zelenika postali su roditelji početkom srpnja. Dobili su sina kojem su dali ime Loris, a koliko uživa u majčinstvu Dorin svakodnevno dijeli s drugima objavljujući fotografije sina.

- Bok, ja sam jedna sretna beba! Moji starci me ne prestaju ljubiti, ali to mi se sviđa. Volim puuuno spavati, no ipak mi je najdraže od svega kad mi mama daje papati. Ovaj svijet izvan mamine buše je zapravo skroz super! - napisala je Dorin uz fotografiju svog sina. Rođenje sina kruna je njihove ljubavi koju su prošle godine i ozakonili, a Dorin je u jednom intervju priznala kako je prije Olivera imala predrasude o nogometašima.

- Olivera i mene spojili su prijatelji. Sve je bilo spontano i neočekivano jer, priznajem, imala sam predrasude prema nogometašima. Oliver je poduzeo prvi korak, a klik­nuli smo odmah nakon prvog razgovora. Od prvog dana znali smo da je to to - izjavila je Dorin za Story.