Domaća glumica: 'I ja pokleknem, iako sam svjesna da ima boljih i ljepših'

I te društvene mreže... Koliko ima prednosti, toliko i mana. Baš nešto razmišljam. Imam godine i formirana sam osoba. Pa ipak pokleknem. Ova ima gušću kosu, ova ima veće oko, ova ima ljepši luk obrva, ova ima punije usne, manji nos, mlađu kožu... I tako unedogled. Mogu misliti kako je mladim curama u pubertetu boriti se protiv "savršenstva" društvenih mreža. Koliko to mora nabijati frustracije i nezadovoljstvo. Ili će iz ovoga svega izaći strašna zloća i ljubomora, ili apsolutna osviještenost o sebi i kako je divno biti takav kakav si - jedinstven. Generacija zvana - eksperiment. I eto mene, u malo sređenijoj verziji. I sa sviješću da ima boljih i ljepših. Ali i da sam isto tako jedinstvena. 🤗💓 Što vi mislite, što će izaći iz ovog svega? 🤔 #thinking #socialmedia

