Dobro raspoložena Kolinda Grabar-Kitarović zabavljala se s našom najuspješnijom missicom i istaknula svoju vitku liniju

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nakon što je podržavala naše vatrene na Svjetskom prvenstvu u Kataru, vratila se u Hrvatsku te prisustvovala je svečanoj proslavi 20 godina karate kluba "Hercegovina-Zagreb" u jednom zagrebačkom hotelu. Za tu se prigodu posebno dotjerala, a nosila je crno odijelo s uskom suknjom i strukiranim sakoom, u kojem je istaknula svoju vitku figuru.

Na događaju se posebno obradovala našoj bivšoj misici Anici Kovač, koju je zagrlila kada su se srele. Bivša predsjednica i bivša missica nasmijano su razgovarale, a ako je suditi po fotografijama, većinu večere provele su zabavljajući se zajedno.

Anica je za ovu prigodu nosila blještavu zelenu usku haljinu te plavu torbicu, a obje dame imale su decentnu šminku.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL 22.12.2022.,Zagreb - U hotelu Westin odrzana je proslava 20-te godisnjice karate kluba Hercegovica-Zagreb, najuspjesnjijeg hrvatskog karate kluba Photo: Zeljko Hladika/PIXSELL Inače, Anica je titulu Miss Hrvatske osvojila 1995. godine, a na izboru za Miss svijeta proglašena je prvom pratiljom te je do danas ostala naša najuspješnija misica.

Podsjetimo, Grabar-Kitarović je u Kataru privukla puno pažnje na tribinama te svojim modnim izdanjima, a jedno od njih bila je i narodna nošnja iz Posavine na kojoj prevladavaju bijela i crvena boja, baš kao i na našoj šahovnici.

- Dress code na svečanoj platformi dopušta svečano odijelo ili traditional attire, odnosno narodnu nošnju. Inače, takvo je pravilo i u diplomaciji. Narodna nošnja je jako prihvaćen način odijevanja u svečanim prigodama. Tako da ćete me vidjeti u tipičnim hrvatskim i crveno-bijelim kombinacijama odijela i nošnji ili njenim kombinacijama, što je i izvrsna promocija Hrvatske. Uostalom, why blend in when you can stand out? Ovo ide i za države i za pojedince – rekla je Grabar-Kitarović prije prvenstva za Dnevnik.hr

