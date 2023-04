Djevojka osvojila 75 tisuća eura u game showu i pobjedu posvetila svojim zlostavljačima

Alessandra D’Aguanno (24), natjecateljica game showa “Affari tuoi”, talijanske verzije nama poznate emisije "Uzmi ili ostavi", nakon što je osvojila 75 tisuća eura na društvenim mrežama objavila kako svoj nastup posvećuje svima koji su je zlostavljali tijekom školovanja.

- Vama, koji ste me deset dugih godina maltretirali samo zato što sam imala nekoliko kilograma viška. Vama, koji ste me godinama psihički masakrirali natjeravši me da pomislim da više nema smisla živjeti. Za vas koji ste me godinama nazivali “najružnijom djevojkom u zemlji”. Godinama mi govorite “koliko si ružna”, “koliko si debela, zar se ne gadiš sama sebi?”, “kako se usuđuješ izaći iz kuće s tim ogromnim trbuhom?”.

Zaustavit ću se ovdje, ali mogu napisati knjigu za knjigom o uvredama kojima sam bila izložena. Godinama ste me isključivali, rugali mi se, vrijeđali me, osuđivali me na najgori mogući način. Nanijeli ste mi unutarnje ožiljke koji nikada neće zacijeliti. Ali pogledajte me sada, i iznad svega pogledajte sebe gdje ste zapeli, u svom neznanju, gluposti i zlobi - napisala je Alessandra, koja je pobjedu posvetila "onima iz 3C razreda".

Alessandra je završila socijalni rad i posvetila život pomaganju ranjivima. U emisiji je ispričala i kako je namjeravala nastupiti u emisiji zajedno s bakom, no starica je preminula dva mjeseca prije nego što su joj odobrili sudjelovanje u showu.

Podsjetimo, "Uzmi ili ostavi" ili u originalu "Deal Or No Deal" je game show koji se kod nas prikazivao na HTV-u. Show se emitirao od 2006. do 2009., a snimljeno je 246 emisija (epizoda), Na programu je bio tri puta tjedno: ponedjeljkom, utorkom i srijedom u 20h.

Ukupno 21 natjecatelj iz svake županije Republike Hrvatske u svakoj emisiji imao je mogućnosti biti jedan od onih koji će zaigrati igru Uzmi ili ostavi. Svaki od njih ima jednu kutiju (21 kutija ukupno), u kojoj se nalazi po jedna vrijednost (21 vrijednost).

Igra testira hrabrost ponude "banke" te čija će intuicija i sreća dovesti ih do 500.000 kn. Voditelji su bili Željko Pervan, Mirko Fodor, Mario Petreković i Duško Modrinić, a najviši dobitak od 320 tisuća kuna osvojila je Miroslava Novak 2008. godine.

