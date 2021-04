Dijana se ljubila s Draganom, gledateljice ju napale: 'Kakav je ona primjer majke i bake?'

U novoj sezoni showa 'Ljubav je na selu' postaje sve uzbudljivije otkada su kandidatkinje stigle na imanja farmera. Zakulisne igre, svađe, ali i poljupci postaju sve učestaliji. I dok Zoran i Suzy ne kriju svoju zaljubljenost, drugima je, čini se, još do zabave. Dragan je tako povodom dolaska svojih farmerica priredio tulum koji se nekima svidio, a nekima baš i ne.

Naime, Dragan je pozvao prijatelje na večeru nadajući se da će Kristini i djevojkama popraviti raspoloženje, a Dragan je zamolio Olju da se malo bolje predstavi. Nakon nje predstavile su se i Dijana koja je naglasila da ima tri oženjena sina i unučad, a potom i Kristina iako se ona brzo ustala s večere i ostatak večeri provela na mobitelu u sobi. No, to nije omelo Olju i Dijanu da nastave sa zabavom. Olja je izvela pravi plesni performans, dok je Dijana preuzela stvar u svoje ruke i na koncu završila u Draganovu krilu, a pao je i poljubac. On se nije svidio Kristini, ali ni Olji. 'Pitanje je na koga je mislio dok se ljubio', komenitrala je kratko Olja.

Poljubac je odmah užario i društvene mreže. Na službenoj Facebook stranici showa gledatelji ne prestaju komentirati prisnost između Dragana i Dijane, a bilo je i onih koji su Dijanu kritizirali zbog ovakvog ponašanja jer je majka trojice sinova, ali i baka.

- Ništa od te ljubavi... Nema tu sreće. Treba pametnije. Također misliti na djecu kojoj je teško bez majke... - napisala je jedna od gledateljica.

- Nikada se ne bih prijavila na ovakav show niti zbog muškarca, niti zbog novca ! Nema šanse. Čak i da je pisano po scenariju (što većinom je...). Mislim da ne treba čovjeku nikakav vid blamaže, a ponajmanje ženama ! ? Ovo dvoje muških su zbog show i jasno da nemaju što ovdje izabrati. Jedan je ovaj gore. A na drugog mislim za Zorana koji me baš razočarao... Ostale nije za komentirati. Žene koma (alkohol, oblačenje u 50-tima itd. itd. ......). Odoh ja kuhati kao prava žena - nadovezala se druga. - I ovo je primjer majke, bake? Baš! - zaključila je zgroženo treća.

