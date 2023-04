Dečki iz Leta 3 oduševili nastupom u Poljskoj: 'Vi ste ludi! Mi ćemo vas zaštititi snagom ljubavi!'

Ekipa iz riječkog rock sastava Let 3 Damir Martinović Mrle (61) i Zoran Prodanović Prlja (58) ususret nastupu na Euroviziji ovog srpnja imaju još par angažmana, a neki od tih su i nastupi na službenim eurovizijskim partyjima. Prvi je u Poljskoj, u Varšavi, u dvorani Praga Centrum pred poljskim Eurovision fanovima i novinarima iz cijele središnje Europe. Ondje su nastupili u subotu navečer, a izvedbom pjesme "Mama ŠČ!" oduševili su fanove u Poljskoj.

Dečki iz Leta 3 objavili su i snimke s partyja na kojima se vidi odlična reakcija tamošnje publike koja ih je fotografirala i snimala cijeli nastup. Na snimci se vidi i kako publika juri prema pozornici gdje su oni. - Poljski obožavatelji, vi ste ludi! Mi ćemo vas zaštititi snagom ljubavi! ŠČ - napisali su riječki glazbenici na svom službenom Instagram profilu.

Ovo je bio prvi od dva službena eurovizijska partyja na kojima dečki nastupaju, a idući je zakazan za sutra, ponedjeljak 3. travnja u Tel Avivu gdje će nastupiti na velikom "Israel Calling Eurovision" partyju s dvadesetak drugih sudionika ovogodišnjeg i prijašnjih natjecanja za najbolju pjesmu Europe.

A Mrle i Prlja ususret ovim partyjima pripremili su nam i novu remix verziju pjesme "Mama ŠČ!" u suradnji s Denisom Goldinom. Denis je pjesmu opisao kao "himnu godine koja ne izlazi iz ušiju", a za ovaj remix rekao je da se radi o najnabrijanijem remixu koji je dosad radio za domaće izvođače. Mrle je opisao remix kao idealan za traktoriste.

Inače, portal posvećen Euroviziji i njihovim natjecateljima Wiwibloggs objavio je svojevrsni profil riječkog rock sastava Let 3 koji će u svibnju prezentirati Hrvatsku s pjesmom "Mama ŠČ!". Između ostalog, napisali su kako su vrhunski provokatori.

"Grupa je, između ostalog, masturbirala u glazbenom spotu, a policija ih je kaznila jer su goli nastupali na koncertu na otvorenom. Godine 2008. njihovo pojavljivanje u talk showu 'Nedjeljom u dva' prekinuto je nakon što su ispalili niz psovki i pretvarali se da im iskaču čepovi iz rektuma", pišu na portalu.

Napisali su kako su "letovci spremni u Liverpool donijeti vatru", ali se nadaju da jednu stvar sa svojih nastupa ipak neće prikazati.

"Nadamo se da neće ponijeti iskorištene čepove boca na Euroviziju 2023. u Liverpool", istaknuli su. U komentarima su se brzo javili obožavatelji sastava koji su im pojasnili kako dečki nisu masturbirali u videu već su to činili statisti koji su bili obučeni kao oni, no složili su se kako je to bilo kontroverzno.

Objavili su i biografiju Leta 3, a pokušali su objasniti i značenje pjesme "Mama ŠČ!" pa su tako dodali da satirom komentiraju rusku agresiju na Ukrajinu. Za Rijeku su napisali da je epicentar punk-scene u Hrvatskoj.

