Darko Rundek reizdao svoj kultni album: Spomenik novim generacijama rock glazbenika

Već je dvadeset godina prošlo od albuma "Ruke" Darka Rundeka i Cargo Orkestra. Podatak da je stih naslovne pjesme u nedavnoj pandemiji dobio i svoju ad hoc video verziju kojom je Rundek poručivao "to što perem, to su ruke", samo je još jedan dokaz koliko se velika pjesma može pojaviti i kao svakodnevna praktična, i nadasve korisna poruka. U maniru kako je to uobičajeno u svijetu, "Ruke" su se ovih dana pojavile kao remasterirano reizdanja Menarta na formatu CD-a i, posebno značajno, vinila. Ne samo zato što su LP ploče ponovno atraktivne sve širem krugu publike, nego i zbog toga jer se oduvijek radilo o svojevrsnom stajtmentu, iskazu, temeljnom formatu koji je albumima davalo na značaju. A budući je Darko Rundek definitivno "album artist", dvostruko vinilno reizdanje jednog od njegovih najboljih albuma itekako ima smisla.