Danijela Dvornik pokazala detalj koji joj je Dino kupio prije 33 godine, javila se i Ella: 'Imao je ukusa'

Influencerica Danijela Dvornik (55) na svom je Instagram profilu objavila fotografije na kojima je pozirala s neobičnim šeširom, a potom otkrila i priču koja stoji iza njega.

-Ovaj šešir je star koliko i Ella, 33 godine, osim što je poseban po dizajnu, posebna je i priča. Tih godina, Dino i ja smo bili često u Grazu. Tamo smo često odlazili u shopping u centar i dok sam ja nešto kupovala po dućanima, Dino je pronašao dućan sa vrlo posebnim i skupim šeširima i doslovno me ugurao u dućan. (Bio je slab na šešire i sunčane naočale.)- započela je objavu Dvornik pa dodala:

-Uzeo je ovaj šešir iz izloga, stavio mi ga na glavu i rekao: ''To je to! Kupujemo!'' On je bio više uzbuđen nego ja jer mi šešir definitivno nije bio na listi za kupovinu. I, što sam mogla? Mislim da sam ga svega nekoliko puta stavila na glavu, uvijek mi je izgledao predimenzioniran, ali eto, neki dan, preslagujući kutije, nađem ga i kažem sebi: ''Ako sad nije vrijeme za ovaj šešir, ne znam kad je!'' Možda je cijelo vrijeme čekao pravi trenutak- zaključila je Danijela, a ova priča oduševila je njezine pratitelje, a javila se i Ella Dvornik.

-Ne zaboravi legendarni Karl Lagerfeld sako koji još živi kao da je nov kod mene. Imao je stila- poručila je Ella.

''Šešir je mrak'', ''Prekrasan je'', ''Odličan je'', ''Imao je ukusa, top ti stoji'', ''Poseban šešir, posebna žena'', ''Lijepa priča'', ''Stvarno je super i jako lijepo izgledate za svoje godine, svaka vam čast'', ''Ljepotica'', ''Znao je Dino'', samo je dio komentara.

Podsjetimo, Danijela je nedavno na društvenim mrežama podijelila jedan detalj sa svog vjenčanja s kraljem funka Dinom Dvornikom. Danijela je podijelila na svojem InstaStoryju fotografiju cipela koje je nosila 1989. godine i otkrila koja se priča krije iza odabira i pronalaska cipela.

- Išlo se u Italiju po njih, jer ova boja nije postojala kod nas - prisjetila se pored fotografije cipela na petu jarke ljubičaste boje. - Ne mogu ih obuti više - dodala je te svoje osjećaje oko toga istaknula tužnim emotikonom.

