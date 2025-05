Danijela Dvornik podijelila je recept za slasni doručak, pogledajte kako pripremiti odličnu granolu

Ako vam nedostaje ideja za zdrav i odličan doručak možda vas ovaj recept Danijele Dvornik inspirira za zdravi doručak. Na svom Instagram storyju Danijela je objavila svoj recept za granolu koji je jednostavan, a sudeći po sastojcima i jako fin. Sastojci koji su vam potrebni za granolu su; 100 grama zobenih pahuljica, 50 grama krupno sjeckanih badema, 50 grama mljevenog kokosa, 30 grama mljevenih lanenih sjemenki, 50 grama suncokretovih sjemenki, 20 grama sezama, tri žlice meda, jedna žlica kokosovog ulja, jedna žlice vode, jedna žlica ekstrakta vanilije. U objavi na Instagram storyju Danijela je napisala i cijeli postupak izrade granole.

- Pećnicu zagrijte na 150 stupnjeva, a protvan obložite papirom za pečenje. Med i kokosovo ulje zagrijte na vatri dok se ulje ne otopi. Sve sastojke za granolu pomiješajte i prebacite u protvan. Ako želite chunky granolu, utapkajte sastojke u protvan, a ako želite sitnije, ne trebate. Pecite oko 20 minuta dok granola ne dobije zlatnu boju. Ako želite sitniju, dobro je tijekom pečenja 1-2 puta promiješajte, ali za chunky verziju ne trebate miješati. Pustite da se ohladi u protvanu pa preselite u staklenu posudu. U nju možete umiješati i šaku sušenog voća. Poslužite s mlijekom, jogurtom, uz smoothie ili grickajte samu za sebe. Dobar tek. - napisala je.

Danijela je nedavno bila u Istanbulu i pokazala je na Instagramu kako se provela u Turskoj. Danijela je objavila fotke iz Turske, te pokazala što tamo jede, a jedan od obroka bio joj je burek. Izabrala je burek od sira, a na Instagramu su joj se javili pratitelji koji su joj pisali da je to - pita od sira. "Prestanite me gnjaviti s "burekom" od sira i konstantnim ispravljanjem u pitu od sira. Kod nas u Dalmaciji pita od sira je fini prhki kolač, sirnica je također, uskršnji kolač. Nama je burek od sira, burek! Uvijek bio i ostat će! Kao i vama kupanje u vodi a kupate se u moru! Ovdje u Turskoj (a burek je njihov izum) piše burek sa sirom. Pa ako oni tako zovu tko sam ja da to mijenjam? Dakle, jela sam burek sa sirom! To sto ga vi u Bosni zovete drugačije, vaša stvar" napisala je iznervirana Dvornik.

GALERIJA Kći Josipe Pleslić privukla je sve poglede kada se pojavila kao podrška majci