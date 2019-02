Damir Kedžo otkrio nam je je li zaljubljen te hoće li se na scenu vratiti boy band

Ova godina nije mogla bolje početi za Damira Kedžu. Pobjeda na Zagrebačkom festivalu s pjesmom “Srce mi umire za njom” pravi mu je vjetar u leđa za daljnju karijeru.

– Ovo je najbolja i najemotivnija pjesma koju sam otpjevao. Toliko mi znači da ne znam ni opisati, ali znam otpjevati. U svaki stih i svaku notu dao sam dio sebe i to će publika prepoznati i osjetiti. Iskrenu emociju publika uvijek prepozna. Osjećam da je ovo pjesma koja je promijenila sve nabolje – kaže Kedžo, koji nam je na pitanje je li zaljubljen odgovorio:

– Da, srce mi umire za njom.

Svestrani pjevač obožava i mjuzikle, a od ovog vikenda u riječkom HNK možemo ga vidjeti u novoj ulozi. Riječ je o adaptaciji velikog hita s Broadwaya „Sunset Boulevard“, u režiji Renate Carole Gatice.

– Nema odmora, radim više projekata paralelno i sretan sam zbog toga. “Sunset Boulevard” veliki je mjuzikl, u njemu je glumila Glenn Close, napisao ga je Andrew Lloyd Webber po istoimenom filmu iz 50-ih godina. To je veliki projekt HNK Rijeka s više od sto ljudi uključenih u njega. Unutra je cijeli orkestar, zbor, balet HNK, drama HNK… Igram ulogu pisca Joea Gillisa. Ne bih više otkrivao jer onda vam neće biti zanimljivo doći i pogledati mjuzikl – kaže. Uloga u „Sunset Boulevardu“ uspješan je nastavak niza. Gledali smo ga i u mjuziklima „Mamma Mia”, „Pacijenti“ te „Sušak, Sušak“.

– Volim igrati u mjuziklima. Moraš puno raditi i učiti, glumiš, plešeš i pjevaš naizmjenično i stalno i sve to mora biti dobro i uvjerljivo. Tako da kroz sve to skupa jako učim, napredujem i imam dojam da postajem i bolji pjevač – kaže Kedžo. Premda se spominjao i kao jedan od kandidata za nastup na Dori, Damira ove godine nećemo gledati na natjecanju za Eurosong. No, pjevač je prije četiri godine pobijedio na internacionalnom natjecanju u Rusiji „New Wave Stars“. Tada se govorilo i o inozemnoj karijeri.

– Probao sam nastupiti u inozemstvu, natjecati se kao potpuni “no name” stranac i pobijedio. Lijep je to osjećaj, ali moj fokus uvijek je bila karijera doma i presretan sam i zahvalan što ide točno kako sam nekad razmišljao – kaže Damir. A što se tiče domaće karijere, neizbježno je i pitanje o boy bandu. Nedavno je sa Sašom Lozarom na HRT-u pjevao „365“, a mnogi su se fanovi pitali hoćemo li možda uskoro ponovno gledati i trio Saša, Tin i Kedžo.

– To je sigurno pjesma koja je obilježila početak moje pjevačke karijere i svega što ima veze s profesionalnim bavljenjem glazbom. Jedno vrijeme išla mi je na živce, ali što vrijeme više prolazi, to mi je draža. Rado je pjevam uživo, ljudi je vole i žele čuti. Želio bih je jednom u budućnosti otpjevati u originalnoj postavi Saša, Tin i Kedžo – kaže pjevač i otkriva nam da gotovo da i nema slobodnog vremena.

– Imam jako malo slobodnog vremena i moram priznati da sam sretan zbog toga. Obožavam svoj posao, volim i onaj kazališni dio sebe i mjuzikle. Iako sam ponekad jako umoran, obožavam kad je ovako, kad radim puno. Trenutačno paralelno pripremam tri različita projekta i najbolje mi je opustiti se i izbaciti stres u teretani ili trčanjem. Osim što me opušta, dobro je i za mišiće i liniju – sa smiješkom će Kedžo.

