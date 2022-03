obožavatelji se okupili ispred hotela

Cure novi detalji o iznenadnoj smrti bubnjara Foo Fightersa, policija sumnja da je ovo uzrok

Uzrok smrti tek ćemo utvrditi, no prema onima koji su mu bili bliski, smrt bi mogla biti povezana s korištenjem droga- prenose kolumbijski mediji izjavu policije te dodaju kako je hotelsko osoblje pozvalo hitnu pomoć nakon što se Hawkins požalio na bol u prsima, no do dolaska hitne već je bio mrtav.