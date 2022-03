Ovako je Dave Grohl govorio o preminulom Hawkinsu: 'Bio je moj brat i čovjek za kojeg bih popio metak'

Tužna vijest rano jutros šokirala je obožavatelje legendarnog američkog benda Foo Fighters. Bubnjar Taylor Hawkins (50) pronađen je mrtav u petak u hotelskoj sobi u Bogoti netom prije koncerta, a vijest o njegovom iznenadnom odlasku odmah je potvrđena i na službenom Instagram profilu grupe.

- Obitelj The Foo Fightersa je uništena tragičnim i preuranjenim gubitkom našeg voljenog Taylora Hawkinsa. Njegov glazbeni duh i zarazni osmijeh će živjeti s nama vječno. Svu svoju ljubav šaljemo njegovoj ženi, djeci i obitelji i molimo da se njihova privatnost poštuje u ovim nezamislivo teškim trenucima - objavio je bend. Od Hawkinsa su se odmah počeli opraštati brojni kolege, prijatelji i obožavatelji, a koliko je bio poseban svjedoči i isječak iz biografije legendarnog bubnjara Davea Grohla koja je objavljena i na hrvatskom tržištu u izdanju Rockmarka. Hawkins je uz Grohla bio najveći pokretač energije benda Foo Fighters.

- Prostorijom se poput tornada hiperaktivnog veselja pete razine vrtložio Taylor Hawkins, moj brat od druge majke, moj najbolji prijatelj, čovjek za kojeg bih popio metak. Povezali smo se odmah pri prvom susretu i zbližavali se svakog dana, sa svakom pjesmom, svakom notom koju smo ikad odsvirali zajedno. Ne bojim se reći da je naš slučajni susret bio svojevrsna ljubav na prvi pogled koja je zapalila glazbenu "blizanačku vatru" koja i danas gori. Postali smo nezaustavljivi dvojac na pozornici i izvan nje, u potrazi za svakom avanturom koju možemo naći.Apsolutno nam je suđeno da budemo zajedno i ja sam zahvalan što smo se pronašli u ovom životu - poručuje u knjizi emotivno živuća rock legenda Dave Grohl.

Inače, Hawkins se pridružio Foo Fightersima 1997. nakon odlaska bubnjara Williama Goldsmitha i od tada je bio član benda. S njima ga je 2021. u Rock and Roll Hall of Fame uveo zvijezda Beatlesa Paul McCartney. Prije nego se pridružio Foo Fightersima svirao je bubnjeve za Alanis Morissette. Što je uzrok smrti još uvijek nije poznato.

