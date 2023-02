Članovi Leta 3 zbog svojih su akcija završili na sudu, a Stanković je zbog njih prekinuo emisiju

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Pobjedu je, među 18 kandidata, nadmoćno odnio Let 3 s pjesmom 'Mama ŠČ!' s kojom će nas predstavljati ove godine na Euroviziji u Liverpoolu.

Iako su na Dori bili čak i suzdržaniji nego inače, svejedno su napravili spektakl, no zbog svojih su akcija jednom prilikom završili i na sudu. Naime, članovi benda su na jednom koncertu u Varaždinu pokazivali stražnjice, a u njih su stavili čepove, što su neki protumačili kao 'remećenje javnog reda i mira'. Prekršajni sud u Varaždinu odlučio je da bend mora platiti 300 kn jer su 'nastupom povrijedili moralne osjećaje građana'.

Članovi benda su nazivanje njihovog performansa 'remećenjem javnog reda i mira' tada smatrali udarom na umjetničku slobodu, te su rekli kako im je "čudno što osoba čije su osjećaje povrijedili od sve ljepote njihova umjetničkog izražaja nije vidjela ništa osim njihove guz***". Rekli su također i da se ne osjećaju krivima, te da ne planiraju platiti kaznu.

Tadašnji gradonačelnik Ivan Mesek ispričao im se za prekršajnu prijavu.

Članovi riječke glazbene skupine Let 3 u varaždinskom centru KULT izveli su 2008. rekonstrukciju plesa radi kojeg se protiv njih na varaždinskom Prekršajnom sudu vodio sudski postupak zbog narušavanja javnog reda i mira. Nakon rekonstrukcije, Damir Martinović Mrle izvadio je pluteni čep iz stražnjice koji je dio njihovog scenskog nastupa.

- Ovaj čep je dodatak koji nosim u stražnjici i jako je dobar za zdravlje. Mi tijekom plesa gubimo puno energije, a čepovi nam čuvaju tu energiju. Kad ih izvadimo, stavimo ih u šalicu tople vode i popijemo kao čaj, te vratimo natrag izgubljenu energiju, - rekao je Mrle te pokušao u stražnjicu ugurati i barokni čep koji im je darovao na pomirbenoj večeri dogradonačelnik Ivan Mesek. No, barokni čep je veći i teži pa će trebati mnogo vježbe da ga uspiju staviti i zadržati u stražnjici. Mrle je rekao da su ovakav ples sa scenskim nastupom prvi put izveli prije nekoliko godina na modnoj reviji Cro-a-porter, a od onda ga izvode po mnogim hrvatskim i europskim gradovima. Nikome do sada nije smetao njihov nastup, osim nekolicini anonimnih prolaznika na koncertu kojeg su održali 22. prosinca 2006. godine na varaždinskom glavnom trgu. Oni su se požalili policiji koja je te večeri prekinula njihov nastup da im Let 3 vrijeđa moralne osjećaje pokazujući stražnjicu i genitalne organe.

Na suđenju na varaždinskom sudu bio je saslušan dogradonačelnik I. Mesek koji je kazao da je nastup te grupe doživio najnormalnije, te da mu ni u jednom trenutku nisu bili povrijeđeni osjećaji.

- Na jednom festivalu performansa nastupila je na varaždinskom korzu u jednom izlogu potpuno naga umjetnica Vlasta Delimar, a izvođači iz Velsa izveli su jedan keltski ritual u kojem su koristili svoja tijela. Za mene je veće vrijeđanje morala ako netko pjeva i sluša šund, nego nastup ovih imanentnih umjetnika - rekao je Mesek.

Članovi Leta 3 bili su i u gostima kod voditelja i urednika Aleksandra Stankovića u emisiji 'Nedjeljom u 2'. Tamo su se u jednom trenutku ustali i 'pucali' nekakav prašak iz stražnjica, dok je sve neuspješno vlastitim sakoom pokušavao sakriti voditelj i urednik. Emisiju je nakon toga morao prekinuti.

VIDEO Let 3 nakon pobjede: 'Pjesmu nismo radili ni za Doru ni za Euroviziju nego za Let 3'