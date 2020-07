Cigi progovorio o seksu s tamnoputim muškarcima, komentirao i Grubnića

Stilist i društveni kroničar Neven Ciganović gostovao je u Podcastu Inkubator. Već na početku je progovorio o seksu, ali s tamnoputim muškarcima. Naime, komentirao je kako je poželjno da muškarac na poziciji moći bude bijelac s "veličinom crnog". No tvrdi kako je to s veličinom zapravo samo urbana legenda.

- Definitivno je urbana legenda to za veličinu. Znao sam se nekoliko puta jako razočarati - otkrio je.

Dotaknuo se i stilista Marka Grubnića. Naime, Neven je uvjeren da Marko kombinira lažnjake koje naručuje iz Kine s ponekim originalnim komadom.

Modni stilist je ranije progovorio o tome zašto nema problema javno iznositi svoje mišljenje o poznatim osobama.

- Ne bih rekao da se time želim ugurati u medije, jer za to nema potrebe. To je jednostavno moja želja da kažem ono što drugi misle, ali se ja jedini usudim reći. To sam radio i dok sam bio više prisutan u medijima, samo su sada društvene mreže taj način na koji se mogu izraziti. Ne mislim da su to neki ratovi, to su samo moji komentari i doživljaji tih nekih osoba. Ljudi često to miješaju pa misle da sam ja neki hejter prema pojedincima, ali naravno da nisam. Ja te pojedince izrazito cijenim, kao i njihov rad, ali imam potrebu iskomentirati neki njihov postupak i zato i jesam društveni kroničar. Primijetio sam i kako ljudi jako vole te moje komentare, a dok se ne nađe konkretan projekt za mene na televiziji, ovo je način da se izrazim. Ima ljudi koji se jednostavno naljute na mene, koji su imali period kad ih je moj komentar baš pogodio pa ne razgovaraju sa mnom ili okreću glavu - rekao je je Ciganović za RTL.hr i nastavio:

- Nitko se od njih nije usudio direktno me napasti, jer se ljudi mene boje. Ja sam kamen koji će pokrenuti lavinu, bolje da me se ne dira. Ja sam kao enciklopedija, pun sam informacija o svima i apsolutno baratam sa svim mogućim i nije me strah iznijeti te stvari o nekom. Isto tako, ne bojim se da će netko o meni nešto iznijeti. Sa mnom možete vrlo lako ući u konflikt, no dosad sam ja izvukao deblji kraj u tim stvarima - kazao je Ciganović koji ljude dijele na one koji se mogu nositi s njegovim humorom i sarkazmom i one koje ne mogu.