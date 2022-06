Buran život! Od omiljenog 'dodatka' kraljevskoj obitelji postala je predmet ismijavanja i žrtva atentata

Sarah Ferguson, vojvotkinja od Yorka, javnosti je poznata kao voditeljica i spisateljica, no Britanci ju ponajviše pamte kao bivšu suprugu posrnulog pinca Andrewa. Ferguson je inače glavna ambasadorica Montessori grupe koja je aktivna na nizu društveno odgovornih projekata među kojima je u posljednje u fokusu adekvatna integracija ukrajinskih izbjeglica u Hrvatskoj pa će tako posjetiti Zagreb.

Iako su mnogi govorili kako je upravo Sarah najbuntovnija članica kraljevske obitelji, ipak se pokazalo kako to nije baš tako.

Sarah je godinama bila zanimacija britanskih medija, no kako pišu, sada je okrenula novo poglavlje u životu, posvetila se pisanju, ali i u ulozi bake. Prošle godine izdala je novu povijesnu dramu ''Her heart for Compass'' koju je napisala po uzoru na životnu priču rođakinje Lady Margaret o kojoj se kroz povijest vrlo malo zna. Opisala je zabranjenu ljubav, ali i dio svog iskustva s kraljevskom obitelji.

Njezina ljubavna priča također je nalik ljubavnom romanu. Za princa Andrewa udala se 1986. godine pa je od obične djevojke iz susjedstva postala vojvotkinja koja je godinama privlačila pažnju javnosti.

Upoznali su se na godišnjoj svečanosti i utrci konjima Royal Ascot koja okuplja samu britansku elitu. Ubrzo nakon fatalnog susreta pale su i zaruke, a njihova ljubav bila je poput filmske. Princ Andrew je dizajnirao njezinu vjenčanicu, a vjenčani prsten je ukrasio rubinima, sve kako bi se slagali s njezinom vatrenom bojom kose. Britanski mediji tako su našli omiljenu 'It djevojku' koju su pratili u stopu, smatrali su kako je odličan dodatak kraljevskoj obitelji koja je uz Dianu postala još jedna 'princeza iz naroda', no njihova bajka nije dugo trajala. Ubrzo su krenuli tračevi, teorije zavjere, a Sarah je postala i žrtva pokušaja atentata.

Foto: J. Cummings/THE HOLLYWOOD ARCHIV Archival Cinema and EntertainmentrPrince Andrew the Duke and Sarah Ferguson the Duchess of York in Los Angeles, circa 1988.J. CummingsPhoto: The Hollywood Archive/PIXSELL Napad se dogodio za vrijeme kraljevskog posjeta Kanadi 1988. godine kada je mladić koji se protivio instituciji monarhije napao Sarah i zadao joj lakše ozljede. Taj događaj bio je posebno stresan za mladi par budući da je vojvotkinja tada bila trudna. Iste godine postali su roditelji princezu Beatrice.Tada su krenuli i bračni problemi.

Naime, Ferguson je navodno patila od postporođajne depresije. Tada se odlučila malenu Beatrice ostaviti dadiljama i otići na put u Australiju koji je potrajao nekoliko mjeseci, a dvije godine kasnije na svijet je došla princeza Eugenie.

Nemilosrdni britanski mediji tada su je prozvali 'vojvotkinjom od svinje', aludirajući na riječ York i pork što na engleskom jeziku znači svinjetina budući da je nakon porođaja imala preko 100 kilograma.

Njihov brak već je tada bio na rubu, pričalo se kako flertuje s drugim muškarcima te kako vara supruga što je dovelo do razvoda nakon šest godina braka.

Nakon bračnog brodoloma Sarah se žalila kako jedva preživljava s novcem koji je dobila nakon razvoda iako je dobila preko 23 milijuna funti. Pisalo se i kako je povezana s financijskim prevarama te kako je tražila 500. 000 funti od novinara koji je bio na tajnom zadatku kako bi mu omogućila susret s bivšim suprugom.

Iako su iza njih brojni skandali i afere, princ Andrew i vojvotkinja od Yorka ostali su u dobrim odnosnima, no mišljenja kraljevske obitelji o njoj su podijeljena. Princ Harry i Meghan Markle pozvali su je na vjenčanje dok od Kate Middleton i princa Williama nije dobila pozivnicu.

